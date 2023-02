Champions League su Prime Video: c'è il rinnovo

Squadra che vince, non si cambia. E la squadra in questione è quella di Amazon Prime Video, che dal 2021/22 trasmette in esclusiva le migliori partite della Uefa Champions League e che, con la firma dell’accordo di rinnovo appena siglata, continuerà a farlo fino alla stagione 2026/27. L’offerta Prime Video sarà grosso modo identica a quella attuale, solo leggermente adattata al nuovo formato della competizione che, dal 2024/25, passerà a 36 club.

Champions su Prime: quali partite

Le partite trasmesse su Prime Video, che attualmente sono 16, a partire dal 2024 diventeranno 18. Saranno sempre le migliori, sempre con protagonista una squadra italiana (fintanto che si qualificherà almeno una squadra italiana) e saranno trasmesse in esclusiva.

Se le italiane dovessero uscire dalla competizione, invece, Prime sceglierà la partita più importante del singolo turno e trasmetterà quella. Gli abbonati a Prime Video, naturalmente, lo sapranno con il classico anticipo non appena la scelta verrà fatta.

Alex Green, Managing Director di Prime Video Sport Europa, commenta così la notizia del rinnovo della Champions: "Milioni di abbonati Prime in Italia hanno molto apprezzato la nostra copertura data alla principale partita del mercoledì. Questa è la competizione più prestigiosa del calcio europeo per club e continueremo a investire e innovare per offrire ai nostri spettatori un’esperienza della massima qualità possibile".

Il miglior calcio su Prime Video

Più passa il tempo e più Amazon mette a segno colpi pesanti nell’acquisizione dei diritti TV del calcio e di altri sport seguitissimi, strappando le esclusive alle altre piattaforme. Oggi Prime video trasmette anche la Premier League nel Regno Unito, la Ligue 1 francese, il tennis con il Roland-Garros, la NFL con il Thursday Night Football negli Stati Uniti, la New Zealand Cricket in India.

A questo sport in diretta si aggiunge una gran quantità di contenuti on demand a tema sportivo, come i documentari Federico Chiesa: Back On Track, Marc Marquez: ALL IN, FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, All or Nothing: Juventus, Rooney, Take Us Home: Leeds United.

