Che cosa è e come accedere a Spotify Wrapped 2019

5 Dicembre 2019 - Come ogni anno, torna puntuale l’appuntamento con Spotify Wrapped, il tool che il gigante svedese dello streaming lancia ogni anno con l’avvicinarsi delle festività natalizie.

Spotify Wrapped 2019 svela, attraverso una serie di infografiche, statistiche, curiosità e notizie inerenti i propri gusti musicali. Con Wrapped sarà possibile scoprire i brani, i generi musicali e gli album ascoltati nel corso degli ultimi 12 mesi. E per tutti gli utenti Premium le informazioni e i dati messi a disposizione da Spotify Wrapped 2019 sono ancora più accurati e dettagliati. Si potrà così scoprire quale canzone si è ascoltata per più tempo, quale cantante o gruppo musicale è entrato nella nostra “hit list” e molto altro ancora.

Spotify Wrapped 2019: come funziona

Spotify Wrapped 2019 è disponibile online: basta accedere con il proprio account sulla pagina web dedicata per veder apparire come per magia la colonna sonora che ci ha accompagnato in tutto il 2019. Consultando il proprio Spotify Wrapped 2019 sarà possibile vedere quanti minuti abbiamo trascorso insieme a Spotify e quale è l’artista più ascoltato, insieme alla sua canzone più gettonata. Con Spotify Wrapped 2019 puoi ritrovare i gruppi scoperti durante l’anno, i podcast e i generi preferiti in assoluto. Non solo, gli abbonati storici di Spotify possono visualizzare le stesse informazioni a partire dal 2010 ripercorrendo così un decennio di scelte, gusti e preferenze musicali personali.

Spotify Wrapped 2019: un anno di musica sui social

Ovviamente tutti i contenuti personali mostrati da Spotify Wrapped 2019 possono essere condivisi online su Instagram, Twitter e Facebook grazie a dei pulsanti dedicati. In più è disponibile un’inedita ed esclusiva feature che permette di condividere i risultati relativi al proprio artista più ascoltato nel 2019 con l’artista stesso utilizzando sempre un tasto Twitter dedicato. La modalità di condivisione varia a seconda del social utilizzato. Su Facebook e Twitter è possibile condividere tutto il rapporto annuale di Spotify Wrapped 2019, mentre su Instagram si possono postare le singole slide del documento personale utilizzando le stories.

Spotify Wrapped 2019: artisti e autori

Anche gli artisti e gli autori dei podcast presenti sulla celebre piattaforma di streaming musicale online potranno accedere al loro Spotify Wrapped 2019. Artisti e podcaster potranno visualizzare il loro andamento durante l’anno, avendo a disposizione una serie di interessanti dati e importanti informazioni relative alle ore di streaming totale ascoltato dai loro fan durante l’anno, all’aumento in percentuale dei follower, il loro comportamento online diviso per fasce orarie e differenti paesi del mondo. Neanche a dirlo, anche in questo caso è possibile condividere il tutto sui social network.