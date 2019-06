Che cosa è la flamingo pose, la nuova tendenza di Instagram

13 Giugno 2019 - L’inizio ufficiale dell’estate è alle porte. Come ogni anno, con l’arrivo della bella stagione arriva anche il nuovo trend estivo di Instagram. L’anno scorso dominava la cosiddetta Bambi Pose: influencer e ragazze di tutto il mondo postavano fotografie che le ritraevano in una posa che assomigliava al dolce cerbiatto della Disney.

Per il 2019 rimaniamo sempre a tema animali, ma al posto dei teneri cerbiatti arrivano gli eleganti e sinuosi fenicotteri. I volatili rosa dettano legge e ispirano la nuova tendenza chiamata Flamingo Pose. La posa fenicottero è già postatissima sui più importanti social network del mondo, Instagram in primis. Il merito è delle influencer, modelle, celebrità ma anche utenti “normali” che si ritraggono in una posa simile a quella di un fenicottero, rigorosamente vestite con un abito rosa. Tante ragazze stanno giocando con questa tendenza per postare la foto perfetta per l’inizio della stagione estiva.

Flamingo Pose: eleganti su Instagram come fenicotteri

Il rosa è da sempre considerato il colore di riferimento delle nuove generazioni, cioè di tutti i nati dal duemila in poi. Sono proprio loro gli utenti più attivi su Instagram, coloro che postano fotografie durante un aperitivo, una giornata al mare o semplicemente un selfie scattato in un momento felice. E sono sempre loro, che accolgono le nuove mode e tendenze del social network, soprattutto quando sono veicolate da influencer, celebrità e star del web.

Dopo la Bambi Pose del 2018, quest’anno è la volta della Flamingo Pose, la posa fenicottero. Come mostrano le foto condivise da icone del calibro di Kendall Jenner a Gigi Hadid, ma anche Beyoncè, questa foto deve essere rigorosamente scattata mentre si indossa un abito con qualunque tonalità di rosa. E poi naturalmente c’è un rito di pose e gestualità da compiere che mira a reinterpretare la postura tipica dei fenicotteri, che spesso si posizionano con una zampa piegata appoggiata su quella eretta e dritta. Il risultato è diverso scatto dopo scatto, a seconda della fantasia e del portamento della persona. Ma l’effetto è proprio quello di assomigliare ad un elegante e sinuoso volatile rosa.

Infine, l’effetto finale potrebbe essere quadruplicato inserendo sullo sfondo una spiaggia mozzafiato o un altro paesaggio tipicamente estivo. In alternativa, si può scegliere un muro bianco e poggiarsi a quella parete mentre si scatta la foto. Ogni contenuto deve essere rigorosamente accompagnato dall’hashtag #flamingopose.