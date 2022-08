Che cosa è la tecnologia di connessione Internet FWA e perché acquistarla

Quando si parla di offerte Internet casa, alle tradizionali promozioni in fibra ottica (FTTH e FTTC) e ADSL, viene sempre più spesso affiancato il termine FWA, acronimo di Fixed Wireless Access.

Si tratta di un particolare tipologia di trasmissione dei dati, basata su una rete mista. La prima parte è costituita da una rete cablata in fibra ottica, mentre la seconda parte utilizza le frequenze radio.

Vediamo più nel dettaglio come funziona e quali sono gli operatori che oggi propongono la rete FWA, con la quale è possibile raggiungere tutte quelle zone scoperte, ovvero in cui non si può navigare con la tecnologia della fibra ottica.

Come funziona la fibra FWA?

La connessione Internet FWA permette di raggiungere una velocità di rete a banda larga, ovvero fino a 30 Mega in download, che in alcuni casi (in genere pagando un costo maggiorato) può trasformarsi in banda ultralarga, raggiungendo velocità fino a 100 Mega in download.

Quale vantaggio offre la tecnologia FWA? In poche parole, quello di riuscire a coprire zone che sarebbe davvero difficile raggiungere con la tradizionale tecnologia in fibra ottica, perché difficilmente accessibili, come potrebbe essere una località montana o una zona rurale.

Per questo motivo, questa tecnologia è da prendere in considerazione in quanto:

permette di navigare a velocità elevato laddove sarebbe stato impossibile fino a poco tempo fa; è uno dei migliori modi per superare il digital divide che attanaglia ancora il nostro Paese.

Il primo tratto di una rete FWA è realizzato con i cavi della fibra ottica, che raggiungono un’antenna radio base. Quest’ultima trasmette il segnale al territorio circostante, tramite frequenze radio dedicate, in modo tale da raggiungere le varia abitazioni.

Chi deciderà di installare una connessione Internet FWA, riceverà un dispositivo di ricezione che riesca a captare il segnale radio in modo tale che, tramite un apposito modem, si possa navigare a velocità elevate.

Il dispositivo di ricezione, che è una sorta di parabola, potrà essere installato all’esterno dell’abitazione (in questo caso, sarà abbinato a un router collocato all’interno), oppure si tratterà di un singolo dispositivo da piazzare all’interno, che possa al contempo captare il segnale radio e trasmettere la connessione Internet in tutta l’abitazione, tramite l’utilizzo del segnale Wi-Fi.

Quale è la migliore FWA? Operatori a confronto

Nella tabella che segue sono state confrontate le migliori offerte FWA attualmente disponibili in Italia, con analisi dei costi e della velocità di navigazione.