Che cosa è ZWEBTV, la piattaforma televisiva per Millennials e Generazione Z

Si chiama ZWEBTV (si legge Zeta Web TV) ed è un nuovo canale televisivo disponibile online dal 31 maggio 2020. Parlare di canale TV è riduttivo, ZWEBTV è vera e propria WebTV con un suo palinsesto e con programmi originali che possono essere visti in qualsiasi momento dal computer, smartphone e tablet: basta avere una connessione a internet stabile.

La nuova piattaforma televisiva nasce con un obiettivo preciso: entrare nel cuore della Generazione Z, ossia i Post-Millenials nati tra il 1995 e il 2010. E per farlo si è affidata a personaggi molto popolari tra i più giovani: influencer, YouTuber, creatori di contenuti che negli ultimi anni hanno avuto molto successo sui social. Un paio di nomi: Giulia De Lellis, Manuele Mameli, Camilla Boniardi (meglio conosciuta con il nome di Camihawke) e il gruppo Casa Surace. I nativi digitali oramai sperimentano nuovi modi di guardare contenuti digitali e il successo ottenuto dalle piattaforme di video streaming lo dimostra. ZWEBTV parte proprio da questo assunto per offrire contenuti innovativi, pensati per la Generazione Z.

La presentazione ufficiale della Web TV è avvenuto il 31 maggio 2020 in un evento andato in onda online sul sito di ZWEBTV e presentato da Diletta Leotta, al quale hanno partecipato tutti i personaggi che cureranno un programma o una rubrica. Il day one con i primi contenuti disponibili è fissato per il 1 giugno 2020.

Come vedere ZWEBTV

ZWEBTV è raggiungibile da computer, smartphone e PC accedendo direttamente al sito web della piattaforma televisiva. In questa prima fase per vedere i contenuti disponibili non è necessario iscriversi alla piattaforma né sottoscrivere un abbonamento: ZWEBTV è gratuita e lo resterà anche in futuro.

Nella sezione “Video” sono presenti tutti i filmati dei programmi che compongono il palinsesto della piattaforma televisiva. All’interno di “Generi”, invece, è possibile filtrare i video in base alla categoria: Travel, Lifestyle ed Extra. In “Influencer”, invece, sono presenti tutti i personaggi che cureranno un programma su ZWEBTV. Alla lista disponibile finora se ne aggiungeranno degli altri nei prossimi giorni e settimane.

La sezione Highlights, invece, raccoglie pillole con il meglio dei singoli programmi e anche con dei fuori onda inediti. “Studio Roma” è una sezione speciale dove verranno pubblicati video in cui verranno raccontati i problemi reali delle persone.

Cosa vedere su ZWEBTV

Essendo una TV online non esiste un vero e proprio palinsesto come nei canali del digitale terrestre o del satellitare, ma ogni giorno vengono pubblicati nuovi contenuti realizzati dai personaggi di ZWEBTV.

Giulia De Lellis, ad esempio, curerà un programma dedicato alla bellezza, così come il truccatore Manuele Mameli. Al food e alla cucina ci penseranno Camihawke e Alice Venturi, mentre al fitness sarà dedicato il programma di Francesca Ferragni. La parte di intrattenimento e comedy è affidata as Andrea Pinna, Pozzolis Family e a Casa Surace, che proporrà una rilettura dei grandi romanzi del passato. Ci saranno video speciali anche dagli inviati all’estero: Marco Ferrara a Seoul e Piero Armenti a New York. Nelle prossime settimane si aggiungeranno nuovi programmi e nuovi personaggi che renderanno ancora più ricco il palinsesto di ZWEBTV.