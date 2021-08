Che cos'è Nestflix

Tutti conoscono Netflix, ma nessuno conosce Nestflix. Eppure, Nestflix è tanto geniale e divertente che prima o poi qualcuno doveva inventarlo. Di cosa si tratta? Ce lo spiega la Web designer Lynn Fisher, che lo ha inventato: Nestflix è “la piattaforma per i tuoi film e spettacoli nidificati preferiti“.

In inglese “nidificati" si dice “nested“, parola che da il nome a Nestflix che, in parole povere, è una classifica Wiki (qundi ordinata con dati e metadati) di tutti i film e le serie TV che esistono solo nei film e nelle serie TV. Mal di testa? E’ molto più semplice di quanto si possa pensare: moltissimi film e serie mostrano degli schermi televisivi in cui si vedono degli show e film che, in realtà, non esistono. Questi show e film sono elencati in Nestflix, con tanto di descrizione e foto (ma non video, per questioni di copyright). Una vera chicca per i nerd del cinema e delle serie, qualcosa a cui nessuno aveva mai pensato prima ma che, nel giro di pochissime ore, ha suscitato un interesse enorme.

Come funziona Nestflix

Nel tweet con il quale ha annunciato la nascita di Nestflix la Fisher lo descrive come “solo una wiki che fa un po’ di cosplay" e, per tanto, invita produttori e piattaforme a non ostacolare la sua creatura con richieste di rimozione delle foto dal sito nestflix.fun, al quale è possibile raggiungere il progetto della designer.

L’interfaccia di nestflix.fun è chiaramente ispirata a quella di Netflix e il database contiene già oltre 400 “storie dentro le storie“. Tutto è diviso per categoria, ancora una volta simili a quelle di Netflix, e per ogni scheda ci sono foto, sinossi, cast, produttori e la serie o film in cui appare quel materiale o quel personaggio.

Ad esempio c’è una scheda per “Scorcher“, film contenuto all’interno di Tropic Thunder (la parodia di Apocalypse Nod con Ben Stiller e Robert Downey Jr.) che contiene il cast (solo Tugg Speedman, il personaggio interpretato da Ben Stiller in Tropic Thunder) e il riferimento al film in cui è inserito.

Nestflix è aperto a tutti

Trattandosi di un gioco e non di una iniziativa commerciale, Nestflix è aperto alla collaborazione di chiunque voglia inserire nuove schede di film che esistono solo nei film. Nel giro di poche ore, però, Lynn Fisher ha dovuto chiudere il modulo di collaborazione perché è stata letteralmente inondata di nuovo materiale da inserire in Nestflix.

A quanto pare, quindi, erano veramente in tanti ad attendere un progetto del genere.