Un improbabile piano criminale e quattro amici determinati ad aiutarsi l’uno con l’altro, il tutto con un abbondante contorno di risate. Ecco il menu di (Im)perfetti criminali, il nuovo film comico targato Sky Original e prodotto da Cinemaundici e Vision Distribution. La regia è di Alessio Maria Federici.

Il film, che debutta fra poche settimane, è scritto da Ivano Fachin, Luca Federico, Giovanni Galassi e Tommaso Matano. Il cast è ricco di professionisti della risata, a partire dai quattro protagonisti: Filippo Scicchitano (che ha recitato ad esempio in Scialla! Stai sereno, Un giorno speciale e Non è un paese per giovani) interpreta Riccardo, Fabio Balsamo dei The Jackal (noto per Falla girare, Addio fottuti musi verdi) è Pietro, Guglielmo Poggi (School of Mafia, Il Tuttofare, Beata Ignoranza) è Massimo e Babak Karimi (Una Separazione, Caos Calmo, Tickets, Last Minute Marocco) è Amir.

Il cast: chi recita in (Im)perfetti criminali

Accanto ai quattro protagonisti già citati ci saranno anche Matteo Martari (già noto, ad esempio, per titoli come Le ragazze non piangono, Il giorno e la notte, Fabrizio De André – Principe Libero, Luisa Spagnoli e I Medici) nel ruolo di Gino Vianello e Greg, metà del duo comico composto anche da Lillo Petrolo (Lillo e Greg – The movie!, Colpi di fulmine, Natale col boss, D.N.A. – Decisamente non adatti), che nel film interpreta Meyer.

Nel cast figurano poi Anna Ferzetti, Massimiliano Bruno, Sara Baccarini e Rocìo Munoz Morales. Da segnalare anche la presenza di Pino Insegno nel ruolo di Magalli e quella della criminologa Roberta Bruzzone che interpreta sé stessa.

Di cosa parla (Im)perfetti criminali

I protagonisti di (Im)perfetti criminali sono Riccardo, Amir, Pietro e Massimo, quattro amici che svolgono il lavoro di guardie giurate. Quando Amir perde il lavoro e non sa come mantenere la sua numerosa famiglia, gli altri tre si sentono in dovere di aiutarlo. Chiedere gentilmente la sua riassunzione non porta i risultati sperati: bisogna pensare a una strategia diversa.

Ma come fare? Il fatto di non essere particolarmente brillanti né coraggiosi non gioverà alle loro buone intenzioni, che poggiano per altro su un pessimo e improvvisato piano criminale: rapinare una gioielleria. Non avendo idea di come fare, ovviamente, i protagonisti iniziano a chiedere consigli ai più improbabili personaggi, inclusa una bambina. Inevitabilmente, i quattro amici si troveranno coinvolti in incontri e avventure insidiose e soprendenti, dalle quali dovranno uscire giocando tutti i loro (inaspettati) assi nella manica.

Quando esce (Im)perfetti criminali

L’appuntamento è su Sky Cinema dal 9 maggio 2022. Il film si potrà vedere anche in streaming su NOW e sarà poi disponibile on demand.