La Smart Home con 25 euro: si fa così

Per risparmiare energia e ridurre le bollette possiamo usare la domotica, tenendo spenti gli apparecchi elettronici e i dispositivi che vanno in stand-by quando sappiamo che non li useremo, collegando la loro accensione solo a certi eventi e impostando dei timer per lo spegnimento automatico. Un modo molto economico per iniziare a farlo è quello di usare una ciabatta multipresa smart, come quella di Refoss che è compatibile con tutti gli ecosistemi principali per la Smart Home, escluso quello di Apple, e al momento è anche in forte sconto su Amazon.

Ciabatta smart Refoss – 3 prese AC e 4 porte USB – Compatibile con Amazon Alexa, Google Home e SmartThings

Refoss ciabatta smart: caratteristiche tecniche

La ciabatta smart di Refoss è una presa multicontrollo che viene gestita da remoto con connessione WiFi attraverso l’app di Refoss, ma grazie alla compatibilità con SmartThings, Amazon Alexa e Google Assistant è possibile anche controllarla da altre app e con i comandi vocali.

Eì dotata di 3 prese Schuko con un carico elettrico totale consentito di 2.400 Watt, che si possono comandare singolarmente, e di 4 porte USB per alimentare piccoli dispositivi elettronici, che invece si accendono e spengono in gruppo. C’è la protezione di sovratensione e il materiale con cui è stata prodotta la presa elettrica è il policarbonato ignifugo.

Con la funzione timer è possibile impostare la programmazione degli elettrodomestici o dei dispositivi collegati, tramite app o comandi dati agli assistenti vocali. Tramite Alexa o Assistant è anche possibile creare delle routine, per far accendere o spegnere una dopo l’altra tutte le prese con un comando vocale o quando si verifica un evento "trigger" (ad un certo orario, quando disattiviamo la sveglia, quando uno smart speaker sente un particolare rumore…).

In pratica con questa ciabatta smart di Refoss e uno smart speaker compatibile con Alexa o Assistant possiamo rendere smart molti dispositivi, iniziando a costruire a bassissimo costo la nostra Smart Home.

Refoss ciabatta smart: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino della ciabatta smart Refoss è di 36,99 euro, molto poco rispetto alle possibilità che apre nella nostra casa. Grazie all’offerta in corso su Amazon, tra l’altro, il prezzo è scontato dal coupon di 12 euro (che si attiva nel momento in cui si procede al pagamento) e scende a 24,99 euro.

