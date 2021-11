La classifica Netflix ora ha un sito dedicato

Si chiama “Netflix Top 10" (top10.netflix.com) ed è il nuovo sito dove il gigante dello streaming metterà, ogni martedì, la classifica aggiornata dei contenuti più visti sulla piattaforma. Oltre che a dare più visibilità ai titoli migliori, il nuovo sito offrirà informazioni più trasparenti sulle visualizzazioni di ogni contenuto.

Da alcune settimane, infatti, Netflix ha deciso di cambiare le metriche in base alle quali stila le classifiche: mentre prima venivano contate come una visualizzazione le visite da almeno due minuti del contenuto, adesso si passa a contare le ore totali di visualizzazione. Non viene ancora mostrato il numero di spettatori totali di ogni episodio o film, ma d’altronde è anche difficile calcolarlo vista la diffusa usanza di condividere il proprio account con altre persone. Sapere quante ore di visione ha totalizzato un contenuto, comunque, è decisamente più interessante di sapere quante persone l’hanno visto per almeno due minuti. Inutile dire che la serie tv non americana prima in classifica è Squid Game, con 42,7 milioni di ore viste.

Netflix: la top ten della settimana

Il nuovo sito è già online e, chiaramente, non è vuoto: c’è già la top ten dei contenuti più visti la settimana scorsa. Ecco quella dei film in lingua inglese:

Red Notice (148,7 milioni di ore) Lovehard (58,6 milioni di ore) The Harder They Fall (33 milioni di ore) Army of Thieves (20,5 milioni di ore) Father Christmas Is Back (13,7 milioni di ore) 211 (7,9 milioni di ore) Army of the Dead (7,6 milioni di ore) Passing (7,4 milioni di ore) Transformers: The Last Knight (6,9 milioni di ore) Jumanji: The Next Level (6,7 milioni di ore)

Top Ten Netflix: la sorpresa Yara

Oltre alla classifica dei film in lingua inglese, Netflix pubblica anche la top ten dei titoli “Non-English“, cioè tutti gli altri. Decisamente notevole la performance di Yara, il film Netflix sul delitto di Brembate di Sopra che è diventato un successo internazionale ed è stato tradotto anche per altri mercati: ben 17,9 milioni di ore di visione. Ecco la top ten completa: