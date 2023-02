Climatizzatore aria calda, sconto esagerato su Amazon: da comprare subito

Il freddo e il gelo stanno stringendo d’assedio l’Italia e in questi giorni in molte città la temperatura è scesa sotto lo zero. Camini, stufe e termosifoni sono un’ottima soluzione per combattere il freddo, ma purtroppo non sempre è possibile utilizzarli. In casi del genere una delle alternative migliori sono i climatizzatori con pompa di calore che sono in grado anche di "sprigionare" aria calda. I condizionatori portatili hanno un doppio vantaggio: scaldano velocemente e li puoi spostare di stanza in stanza in base alle necessità. In più, quelli di ultima generazione, consumano anche poca corrente rispetto ad altre soluzioni più energivore e costose.

Se siete alla ricerca di un climatizzatore portatile potente e versatile, questo modello Beko BP113H che oggi troviamo in offerta su Amazon è la scelta giusta per voi. Si tratta di un condizionatore molto potente e con un super sconto del 45% che fa risparmiare più di 330€ sul prezzo di listino. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Si adatta a qualsiasi situazione ed è pensato anche per l’utilizzo da ufficio. Un super affare da non lasciarsi scappare potrebbe durare pochissime ore.

Condizionatore portatile Beko

Climatizzatore Beko BP113H: le caratteristiche tecniche

I climatizzatori portatili stanno prendendo sempre più piede nelle nostre abitazioni e negli uffici, soprattutto quando non è possibile scaldarsi o rinfrescarsi con gli "strumenti classici". Trovare un condizionatore 2 in 1, cioè in grado sia di far uscire aria calda sia aria fredda, è piuttosto raro e per questo motivo quando se ne trova uno con pompa di calore e con una potenza elevata bisogna approfittarne subito.

Come questo climatizzatore Beko BP113H, uno dei migliori nella sua categoria e che oggi è veramente un best buy. Si tratta di un climatizzatore con una potenza di 13.000BTU, quanto basta per scaldare/rinfrescare velocemente una stanza o un ufficio di circa 50 metri quadrati. È dotato di componenti e tecnologie all’avanguardia e non ha paura di sfidare dispositivi di marche più blasonate.

Oltre alla funzione caldo/freddo, può essere utilizzato anche per deumidificare e rendere più "leggera" l’aria di casa. Dispone di un filtro HEPA-13 che neutralizza i virus, i batteri, allergeni e altre sostanze inquinanti presenti in casa (rimuove le particelle di smog PM10 e PM2.5 e i cattivi odori rendendo l’aria più pulita del 99,95%).

Offre anche tecnologie all’avanguardia come, ad esempio, la funzione ZoneFollow che adatta la temperatura e il flusso d’aria in base alla temperatura in prossimità del telecomando. Inoltre, si collega anche alla rete Wi-Fi domestica o dell’ufficio e tramite l’app puoi controllare e gestire il condizionatore da remoto. Disponibile anche un timer per programmare cicli giornalieri. La funzione Dolce Sonno permette di creare le condizioni perfette in base alle varie fasi del riposo. Infine, rispetto a tanti altri condizionatori portatili è anche super silenzioso. Insomma, un dispositivo da acquistare subito e che vi sarà molto utile anche in vista dell’estate: solamente che oggi lo pagate praticamente la metà.

Climatizzatore Beko BP113H in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super minimo storico per il climatizzatore portatile per aria calda Beko BP113H. Oggi lo troviamo in offerta con uno sconto top del 45% e il prezzo crolla a 412,31€. Il rapporto qualità-prezzo è davvero elevato, soprattutto per un dispositivo che puoi utilizzare sia in inverno sia in estate e che è adatto a stanze molto grandi e anche per l’ufficio. Il risparmio totale supera i 330€ e puoi pagarlo anche a rate a tasso zero: 5 rate da 82,47€ al mese con il servizio messo a disposizione da Amazon. Il climatizzatore portatile è già disponibile e la consegna avviene in pochissimo tempo e senza costi aggiuntivi. Per effettuare il reso si hanno a disposizione i classici trenta giorni; quindi, puoi testarlo con tutta calma e nel casto restituirlo.

Condizionatore portatile Beko

