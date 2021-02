C'è un clone dell'Apple Watch che costa quanto una macchina ma ha una sola app

C’è chi pensa che l’Apple Watch Serie 6 sia costoso, forse perché non ha ancora visto il suo clone di lusso. L’orologiaio svizzero H. Moser & Cie ha lanciato sul mercato un orologio dal design simile a quello della Mela chiamato Swiss Alp Watch, che costa quanto un’auto e ha una sola funzione: segnare il tempo.

Gli smartwatch sono ormai entrati nella quotidianità e vengono largamente utilizzati come degli assistenti virtuali. Monitoraggio delle attività fisiche, monitoraggio del sonno, GPS integrato e possibilità di rispondere a chiamate e messaggi solo con un clic a portata di polso. Le funzioni di uno smartwatch come Apple Watch sono molte, ma c’è chi ancora preferisce un “classico” orologio. Tra i top di gamma degli orologi meccanici, ma con un design moderno, c’è lo Swiss Alp Watch che è a ricarica manuale, ha un’autonomia di 96 ore e costa molto di più: oltre 30800 dollari, circa 25700 euro al cambio corrente.

Lo Swiss Alp Watch Final Upgrade è un orologio completamente meccanico con calibro HMC 324 a carica manuale e un’autonomia di 96 ore. La cassa è in acciaio inossidabile trattato con DLC e il quadrante è rivestito in Vantablack, un materiale scuro che assorbe fino al 99,6% della luce visibile.

A stupire è il design, che richiama quello della versione hi-tech di Apple Watch, con il quadrante rettangolare dai bordi curvi e una corona sul lato. L’orologiaio H. Moser & Cie ha inserito nell’elegante quadrante scuro anche un display dei secondi che imita il simbolo del caricamento del watchOS di Apple, ma è completamente meccanico: sfrutta una serie di aperture con il disco dei secondi dipinto in una sfumatura chiara, che ruotando riproduce l’effetto desiderato.

H. Moser & Cie ironizza sugli smartwatch con il suo nuovo modello e lo fa anche con lo spot, che segna la differenza tra i dispositivi hi-tech e il lussuoso orologio: “Nessun aggiornamento richiesto, nessuna pessima autonomia, nessuna funzionalità inutile, nessuna notifica fastidiosa, solo l’unico promemoria di cui hai davvero bisogno: disconnetterti da tutto il rumore e amare ogni singolo momento”.

L’orologiaio svizzero ha poi dichiarato che verranno prodotti solo 50 pezzi di questo esclusivo Swiss Alp Watch e il prezzo sarà di 30800 dollari, oltre 25700 euro. Decisamente più costoso del rivale Apple Watch, che dispone di ben più funzioni di quelle del suo clone di lusso e a un prezzo apparentemente più contenuto.

L’Apple Watch Serie 6 infatti è dotato di cassa in alluminio, GPS integrato, monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue e del ritmo cardiaco, oltre che di un display Retina always-on. Per chi invece cerca un modello ancora più economico, senza rinunciare a un prodotto Apple, c’è la versione Apple Watch SE sempre con GPS integrato, possibilità di rispondere a chiamati e messaggi, monitoraggio del ritmo cardiaco e delle attività sportive e un display Retina OLED.

