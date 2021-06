Combattere il caldo in modo smart: il ventilatore silenzioso è in sconto

Anche quest’anno l’estate è arrivata portando con sé le prime temperatura davvero alte. Per ritrovare il fresco in totale comfort, la risposta arriva dalla tecnologia. Un ventilatore intelligente che sia programmabile e da comandare con un telecomando può davvero dare sollievo.

Se poi il ventilatore è estremamente silenzioso e il prezzo è in sconto come su Amazon, non resta che approfittare dell’offerta. Con il ventilatore verticale Honeywell hyf290e4 QuietSet si potrà avere tutta la comodità di un dispositivo che occupa poco spazio rispetto ai classici ventilatori a pale, offrendo il minimo della rumorosità. Ma perché scegliere un ventilatore intelligente? Prima di tutto, si potrà programmarne lo spegnimento, ad esempio durante la notte così da addormentarsi con il fresco senza sprecare energia tutta la notte. La presenza di un comodo telecomando permette di controllarlo a distanza, mentre il display è pensato per diminuire automaticamente la luminosità: il risparmio energetico, così, è garantito.

Honeywell hyf290e4 QuietSet: le caratteristiche

Passiamo ora a vedere nel dettaglio le funzioni del ventilatore Honeywell hyf290e4 QuietSet, che sono numerose e utili. Partiamo dal design a torre, che non solo è elegante da vedere ma è ideale per occupare poco spazio all’interno della stanza e per poterlo posizionare in ogni angolo così da direzionare il flusso di aria al meglio.

Uno dei punti forte è poi la presenza di 8 velocità differenti, tra cui la modalità "sleep" che lo rende estremamente silenzioso, garantendo un risposo tranquillo e indisturbato anche nelle notti più calde. Il ventilatore offre anche un telecomando, da riporre in un apposito slot nella torre, così da controllarne le velocità quando si è comodamente sdraiati a letto o sul divano.

Anche il risparmio energetico è garantito da due interessanti funzionalità: il timer e l’oscuramento automatico del display. Il timer permette di interrompere il flusso di aria fredda dopo 1, 2, 4 o 8 ore di raffreddamento: ci si potrà addormentare con il fresco, senza svegliarsi per doverlo spegnere. Il display invece fornisce 5 impostazioni di luminosità, così da non disturbare il sonno durante la notte.

Honeywell hyf290e4 QuietSet: l’offerta

Combattere il caldo in modo smart sarà quindi più facile con un ventilatore come Honeywell hyf290e4 QuietSet e le sue funzionalità aggiuntive. Il ventilatore intelligente e ultrasilenzioso dotato di telecomando solitamente è in vendita su Amazon a 104,99 euro, ma c’è un’offerta da non perdere: il 27% di sconto sul sito dell’e-commerce. Rinfrescare le calde giornate estive in modo efficiente costerà appena 76,81 euro.

Ventilatore smart Honeywell hyf290e4 QuietSet