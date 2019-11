Come attivare Apple Tv+ gratis per un anno

4 Novembre 2019 - Venerdì 1 novembre 2019 ha fatto il suo debutto Apple TV+, il servizio di contenuti in streaming di Apple che, con sole produzioni originali, vuole fare concorrenza a Netflix e Amazon Prime Video. Costa 4,99 euro al mese, ma chi ha acquistato un iPhone, un iPad, un iPod Touch o un box AppleTV a partire dal 10 settembre può godersi un anno di Apple TV+ gratuito.

Per attivare l’anno gratuito di Apple TV+ su questi dispositivi dobbiamo aprire l’app Apple TV dopo esserci connessi con il nostro Apple ID. A questo punto dobbiamo scegliere un contenuto qualsiasi dalla scheda “Guarda ora“: si aprirà la scheda di descrizione del contenuto e, se non saremo ancora abbonati, comparirà un grande pulsante blu con la scritta “Ottieni 1 anno gratis“. È proprio quello che dobbiamo premere per avviare i 12 mesi di Apple TV+ in omaggio. Poi dovremo selezionare “Continua” e autenticarci tramite Face ID, Touch ID o password. A questo punto l’abbonamento sarà attivo ma non ci verrà addebitato alcun costo per i primi dodici mesi.

Come attivare Apple TV+ gratis se non compare il bottone blu

Secondo quanto segnalano molti utenti che avrebbero diritto all’anno gratis di Apple TV+, però, questa procedura non sempre funziona perché a volte il pulsante “Ottieni 1 anno gratis” non compare. In questo caso possiamo usare due procedure alternative per attivare Apple TV+, una su iPhone o iPad e l’altra via Web, tramite il sito di Apple TV+.

Se su dispositivo mobile non troviamo il pulsante blu e nemmeno l’abbonamento ad Apple TV+ all’interno della pagina del nostro account, allora dobbiamo scorrere fino in fondo la pagina principale dell’app Apple TV fino a a quando non troviamo “Scopri di più sull’Appe TV“. Subito sotto troveremo un tasto dedicato ad Apple TV+ che, una volta premuto, dovrebbe portarci alla pagina per attivare l’abbonamento gratuito per dodici mesi.

Altrimenti possiamo andare sul sito https://tv.apple.com/it e attivare l’anno gratis dal Web. Dopo esserci loggati con l’account associato al dispositivo comprato dopo il 10 settembre, cliccando sul tasto in alto a destra, dovremmo ricevere automaticamente la proposta per aderire all’anno di visione gratuita di Apple TV+.

Come guardare Apple TV+

Una volta attivato l’abbonamento, gratis o a pagamento, di Apple TV+ abbiamo diversi modi per utilizzarlo. Il primo è tramite l’app di Apple TV, che funziona su tutti i dispositivi Apple: iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV di terza generazione, iPod touch e Mac (sui dispositivi mobile è necessario il sistema operativo iOS 12.3 o successivo, su Apple TV è necessario tvOS 12.3 o successivo, su Mac serve macOS Catalina). In alternativa si possono vedere i contenuti di Apple TV+ tramite un browser collegandosi al sito https://tv.apple.com/it. I browser compatibili con il servizio sono Safari, Chrome e Firefox. Infine, è possibile vedere Apple TV+ anche su smart TV, ad esempio alcuni modelli di Samsung.