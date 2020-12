Come attivare i Giga gratis per gli auguri di Natale

La maggior parte degli italiani riceverà dal proprio operatore telefonico Giga gratuiti per Natale. In questo modo potrà fare gli auguri in videochiamata ad amici, parenti e colleghi di lavoro senza timore di restare a secco già il giorno di Santo Stefano.

Sono molti (praticamente tutti tranne Iliad) gli operatori telefonici che hanno aderito all’appello del ministro per l’Innovazione Paola Pisano, che aveva chiesto alle compagnie telefoniche di riproporre le misure di solidarietà digitale del primo lockdown. Iliad ha risposto no, mentre Tim, Vodafone, Wind Tre, CoopVoce hanno risposto sì: i Giga gratis verranno regalati ai rispettivi utenti, che potranno usarli nel periodo delle feste natalizie anche per le videochiamate. Ogni operatore, però, ha fatto un regalo un po’ diverso ai suoi utenti. Ecco quale.

Giga gratis TIM e Vodafone: come funziona

I due principali operatori telefonici italiani, TIM e Vodafone, faranno lo stesso regalo agli utenti: a partire dalle 18:00 del 24 dicembre offriranno 30 ore di connessione gratuita. Fino a tutto il 25 dicembre, quindi, i Giga saranno gratis sia su TIM che su Vodafone.

Gli utenti non dovranno far nulla per avere i Giga gratis: semplicemente a partire dalle 18:00 del 24 dicembre il consumo dati non verrà conteggiato fino alle 23:59 del 25 dicembre.

Giga gratis Wind Tre: come funziona

Anche Wind Tre ha aderito all’appello del Ministro Pisano, ma l’offerta è meno generosa: 24 ore di traffico in regalo a partire dalle 00:00 del 25 dicembre, ma niente Giga gratis nel pomeriggio della vigilia di Natale. Anche nel caso di Wind Tre il regalo è automatico e l’utente non dovrà far nulla per ottenere i Giga gratuiti.

Giga gratis CoopVoce: come funziona

Diverso, invece, il regalo di Natale di CoopVoce. In questo caso non ci sono Giga gratis illimitati, ma un regalo di 25 Giga in totale che si possono sfruttare nel lungo periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Si tratta della promozione GigAuguri, che verrà attivata a tutti gli utenti in modo automatico. Anche gli utenti di CoopVoce, quindi, non dovranno far nulla per ottenere i Giga gratis a Natale.