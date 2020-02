Come attivare il filtro Sanremo 2020 per le storie di Instagram

4 Febbraio 2020 - Perché Sanremo è Sanremo: se anche tu lo hai letto cantando, amerai sicuramente la novità riservata a tutti gli utenti Instagram. Infatti, sulla famosa app circola da qualche giorno il filtro Sanremo 2020 che celebra la settantesima edizione del festival. Si tratta di un divertente effetto da usare nelle Storie.

Ormai questi contenuti sono diventati un must per gli utenti. Li usano per condividere un momento della giornata o le proprie canzoni del cuore. Tutti possono creare il filtro per le Storie o usare quelli realizzati da altri. Se fino a qualche giorno fa impazzava quello per scoprire il personaggio Disney, ora tutti si improvvisano cantanti e performer all’interno di una cornice applicata dal filtro fatta di fiori colorati, simbolo di Sanremo. È stato lanciato dall’account ufficiale del Festival, che dimostra così di portarsi benissimo i suoi 70 anni, rimanendo sempre sul pezzo e alla moda. Vediamo come funziona.

Come usare il filtro Sanremo 2020 nelle Storie Instagram

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più popolari in Italia. Si svolge proprio in questi giorni e sarà seguitissimo da milioni di persone. Allora qual è il miglior modo per celebrarlo, se non con una bella Storia su Instagram? Farlo è facile: basta usare il filtro creato dall’account ufficiale del programma.

Accedendo al canale @sanremorai vai nello spazio sotto le storie in evidenza. Qui ci sono quattro icone grigie, rispettivamente quella della griglia, di IGTV, del filtro e delle foto con tag. L’icona che ti interessa è quindi la terza a partire da sinistra con il simbolo della faccina. Toccandola accedi al filtro “Canta Sanremo”. Puoi usarlo subito o salvarlo per utilizzarlo in un secondo momento.

Filtro Canta Sanremo 2020: in cosa consiste?

Proprio come dice il nome dell’effetto, l’obiettivo è cantare le canzoni più famose interpretate sul palco dell’Ariston. Dopo averlo selezionato è possibile usarlo con la camera posteriore per rendere protagonista un’altra persona o con la camera selfie, in modo da improvvisare una bella canzone dal proprio account. Dopo averlo selezionato, nello schermo apparirà una cornice fatta di fiori colorati e un microfono in corrispondenza della bocca. Sulla testa ci sarà un rettangolo. Toccandolo apparirà la canzone da interpretare. Le possibilità sono tante: dalla più recente Soldi di Mahmood, a Vita Spericolata di Vasco, Mentre Tutto Scorre dei Negramaro e tante altre.

La prontezza di riflessi sarà determinante, perché in base al titolo si hanno pochi secondi per intonare il brano. Alla fine della performance, sarà lo stesso filtro a dare il via agli applausi dopo il brano. Se non conosci la canzone selezionata puoi riprendere una nuova Storia dall’inizio fino a quando raggiungi il risultato che più ti soddisfa. Dopo aver terminato, condividi la Storia e divertiti a celebrare il Festival. Per aumentare le visualizzazioni puoi usarlo durante la programmazione usando anche l’hashtag #sanremo2020. Ti ricordiamo che il Festival della Musica Italiana andrà in onda dal 4 all’8 febbraio su Rai Uno. Sarà condotto da Amadeus e, oltre alla diretta tv, verrà trasmesso in mondovisione e in streaming su RaiPlay.