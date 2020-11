Come attivare Internet casa senza telefono: le migliori offerte di novembre 2020

Un tempo Internet e telefono di casa, con annesso canone da pagare, erano la normalità, che è stata messa in discussione dall’arrivo dei telefoni cellulari e di un numero sempre maggiore di offerte che includono anche le chiamate illimitate verso tutti.

Cosa significa, quindi, oggi attivare un’offerta Internet casa senza telefono? Esistono delle promozioni con le quali si può non pagare il canone telefonico? La risposta è affermativa e consiste nella tipologia di promozioni che sono diffuse di questi tempi.

Offerte All inclusive

Si tratta delle cosiddette offerte all inclusive (che significa tutto compreso), nelle quali oltre alla connessione Internet di tipo illimitato sono incluse anche le chiamate. La domanda sorge spontanea: com’è possibile disporre di una connessione a Internet casa nella quale non si debba pagare il canone del telefono, ma che permetta di chiamare?

Tutto questo è possibile grazie al fatto che le chiamate si possono effettuare con la tecnologia VoIP, che è la stessa che permette di chiamare su WhatsApp o su Skype, e che dunque funziona tranquillamente con la semplice connessione a Internet, collegando il telefono di casa al modem.

Quali sono le migliori offerte Internet casa del momento? Di seguito saranno illustrate 5 promozioni online, alcune delle quali sono disponibili a un prezzo scontato in occasione della settimana del Black Friday, con le quali è possibile disporre di un’ottima connessione a Internet.

Prima però è sempre bene verificare quali operatori raggiungono la propria abitazione.

Le offerte Internet casa senza telefono di WINDTRE

WINDTRE propone delle offerte Internet casa con le quali è possibile navigare a seconda della copertura di rete della quale si dispone:

• con la fibra FTTH, fino a un massimo di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

• con la fibra FTTC, fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• con la rete ADSL, fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

La promozione ha un costo fisso nel caso di attivazione online pari a 28,98 euro al mese e include:

• il modem, al costo di 5,99 euro al mese;

• il costo di attivazione;

• la connessione a Internet illimitata;

• le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• 12 mesi di Amazon Prime video.

Considerata la presenza del modem incluso nei primi anni nel costo dell’abbonamento mensile, in caso di recesso anticipato dall’offerta o di passaggio a un altro operatore, si dovrà sostenere un contributo per la disattivazione pari a una mensilità e le eventuali rate residue del modem.

Le offerte Internet casa senza telefono di Vodafone

Per la settimana del Black Friday, ovvero l’ultima settimana di novembre, Vodafone propone delle offerte Internet casa al costo di 29,90 euro al mese, con le quali si ha diritto a un buono shopping del valore di 50 euro.

L’abbonamento include:

• il costo del canone, che è pari a 20,90 euro al mese;

• il contributo di attivazione, di 1 euro al mese per 24 mesi;

• il servizio Vodafone Ready, che include l’assistenza e il modem, e che è pari a 6 euro al mese per 48 mesi;

• le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Si tratta di tariffe che hanno un vincolo di tipo contrattuale della durata di 48 mesi, al termine dei quali ci sarà una riduzione del costo del canone mensile. In caso di recesso anticipato prima del vincolo, si dovranno pagare tutte le rate residue di modem e/o contributo di attivazione.

Le offerte Internet casa senza telefono di Fastweb

Il punto di forza delle offerte Internet casa di Fastweb rispetto a quelle di altri gestori è che non hanno vincoli di tipo contrattuale e che è possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento, pagando soltanto il costo di una mensilità per la dismissione del servizio.

Il Black Friday è diventata l’occasione per il lancio di un’offerta online a un prezzo scontato, che permette di attivare l’abbonamento a Internet al costo di 25,95 euro al mese, invece di 29,95 euro al mese. La durata della promozione è di 12 mesi, al termine dei quali il canone sarà di nuovo di 29,95 euro al mese.

L’offerta di Fastweb potrà essere attivata, a seconda della copertura, nelle versioni FFTH, FTTC e ADSL e comprenderà:

• l’assistenza clienti MyFastweb;

• l’attivazione;

• le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• la connessione a Internet illimitata;

• il modem FASTGate;

• i servizi WOW, quali il WOW-Fi e il WOW Space:

• la possibilità di aggiungere il servizio di contenuti sportivi DAZN, che sarà gratuito per i primi 3 mesi e che poi avrà un costo aggiuntivo di 8,99 euro al mese.

Le offerte Internet casa senza telefono di TIM

La proposta Internet casa senza telefono di TIM ha un costo online di 29,90 euro al mese, nel quale sono compresi:

• la connessione in fibra FTTH di tipo illimitato, per navigare fino a 1 Giga in download e a 100 Mega in upload;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il modem TIM HUB+;

• i contenuti di TIMVISION, che è la streaming TV di TIM.

Nell’ipotesi in cui non si fosse ancora raggiunti dalla Super Fibra di TIM, si potranno comunque attivare allo stesso prezzo le seguenti opzioni:

• Super Mega, per navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• Super ADSL, che invece raggiunge la velocità massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Le offerte Internet casa senza telefono di Sky

L’ultima arrivato del mercato delle offerte Internet casa è Sky, il quale con la sua fibra Ultraveloce propone una tariffa che può essere personalizzata in vari modi, al costo di 29,90 euro al mese, con la quale navigare fino a un massimo di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload.

La promozione prevede:

• il contributo di attivazione:

• il modem;

• la connessione a Internet illimitata;

• le chiamate, che sono a pagamento e prevedono un costo di 19 centesimi al minuto e di19 centesimi di scatto alla risposta.

Sky Wifi si può integrare con l’aggiunta di alcuni dei pacchetti più noti della Pay TV più celebre d’Europa, tra i quali si annoverano per esempio:

• l’opzione Sky Wifi + Sky TV + Sky HD, che ha un costo di 39,90 euro al mese per i primi 17 mesi, che poi diventano 57,90;

• il pacchetto Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Sky Cinema, che ha un costo di 49,90 euro al mese per i primi 17 mesi, che poi diventano 72,30;

• il pacchetto Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Intrattenimento Plus, che ha un costo di 49,90 euro al mese per i primi 17 mesi, che poi diventano 72,30;

• il piano Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Sky Calcio, che ha un costo di 54,90 euro al mese per i primi 17 mesi, che poi diventeranno 73,20 euro al mese

• il piano Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Sky Sport, che ha un costo di 54,90 euro al mese per i primi 17 mesi, che poi diventeranno 73,20 euro al mese