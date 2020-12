Come attivare la migliore offerta Internet casa di Dicembre 2020

Dicembre è un mese durante il quale si trascorre molto più tempo del normale in casa, a maggior ragione quest’anno, a causa delle restrizioni anti-covid e dell’emergenza in corso, per la quale sarebbe meglio cercare di limitare al massimo i contatti.

Trascorrere più tempo in casa significa poter avere bisogno di una buona connessione Internet casa: e quale miglior occasione di questo mese, nel quale si ha anche più tempo libero in virtù della pausa natalizia, per trovare l’offerta su misura per le proprie esigenze?

Quali sono i parametri che devono essere presi in considerazione per l’attivazione di una nuova promozione Internet casa? Quali sono le soluzioni più convenienti da mettere in pratica a dicembre 2020? In queste righe sono stati raccolti alcuni utili consigli e quali sono le migliori offerte Internet casa del momento.

Come trovare l’offerta Internet casa più giusta

Le promozioni Internet casa disponibili oggi sono tutte molto simili tra loro: la maggior parte permettono di navigare alla velocità della fibra FTTH, che consente di raggiungere i 1.000 Mega in download e i 200-300 Mega in upload.

Nel caso in cui non si fosse raggiunti da tale tecnologia di rete, sarà possibile procedere con l’attivazione di un’offerta di tipo:

• FTTC, la fibra misto rame, con la quale navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• ADSL, connessione con la quale può essere raggiunta la velocità di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload;

• FWA, la fibra misto radio, che permette di navigare alla velocità di almeno 30 Mega in download (o più), grazie all’installazione di un’antenna e di un router apposito: questa soluzione è l’ideale per tutte quelle zone che non sono raggiunte né dalla fibra né dall’ADSL.

A questo punto, ci si potrebbe chiedere: “Come faccio a sapere se sono raggiunto dalla fibra e a quale velocità massima potrò navigare dalla mia abitazione?”. La risposta si chiama verifica della copertura e può essere realizzata in due modi.

Il primo consiste nel leggere l’elenco delle città che sono coperte dalla fibra FTTH, che è disponibile direttamente sul sito dell’operatore con il quale si vorrebbe attivare una nuova offerta Internet casa. In alternativa è possibile utilizzare uno strumento noto come Speed test, che permetterà di conoscere la massima velocità raggiungibile presso la propria abitazione con il semplice inserimento del proprio indirizzo.

Vediamo di seguito quali sono le migliori offerte Internet casa disponibili a dicembre 2020, quanto costano e quali sono i benefici ai quali si potrà accedere scegliendone una.

PosteMobile Casa Web

La promozione Internet casa più economica del momento è quella proposta da PosteMobile, la quale potrà essere attivata direttamente online al costo scontato di 20,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese.

La promozione comprende:

• una connessione a Internet di tipo illimitato, per navigare fino a 300 Mega in download;

• la spedizione gratuita del modem Wi-Fi autoinstallante;

• un contributo di attivazione di 29 euro;

• l’assistenza tecnica dedicata, disponibile al numero gratuito 160, attivo tutti i giorni, a qualsiasi ora.

WINDTRE Super Fibra

La Super Fibra di WINDTRE, con la quale navigare con la fibra ottica di tipo FTTH, ha un costo di 28,98 euro al mese, nel quale sono inclusi la connessione a Internet illimitata, le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 12 mesi di Amazon Prime Video.

Non si dovranno sostenere costi per l’attivazione e si riceverà il modem, incluso al costo di 5,99 euro al mese, direttamente a casa propria. Nel caso in cui si volesse cambiare offerta, si dovrà pagare il costo di una mensilità per la dismissione del servizio, più le eventuali rate residue del modem.

L’offerta di WINDTRE permette di:

• navigare con la Top Quality Network dell’operatore, la quale garantisce una velocità di download eccellente;

• utilizzare un Wi-Fi che si contraddistingue per la potenza, la semplicità di installazione e la possibilità di connettere fino a 100 dispositivi nello stesso momento;

• avere Giga illimitati ogni mese su mobile, senza dover sostenere costi aggiuntivi;

• attivare la promozione Unlimited Special, con la quale avere una SIM al costo di 9,99 euro al mese, che include Giga e minuti illimitati.

Fibra Vodafone

La fibra Vodafone ha un costo di 29,90 euro al mese, che comprende:

• Internet alla massima velocità, ovvero fino a 1 Giga in download sulla GigaNetwork fibra di Vodafone;

• il modem con Wi-Fi Optimizer, che è in grado di ottimizzare la connessione di tutti i dispositivi presenti in casa;

• minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• NOW TV Cinema, gratuito per un periodo di 6 mesi e poi rinnovabile al costo aggiuntivo di 9,99 euro al mese.

Questa promozione non prevede né vincoli né costi di disattivazione, quindi potrà essere disattivata in qualsiasi momento.

TIM Super Fibra

Anche la Super Fibra di TIM in versione FTTH – che può essere attivata anche con rete FTTC o ADSL – ha un costo mensile di 29,90 euro, nel quale sono inclusi il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi, e il modem, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

Questa offerta Internet casa, la quale può essere attivata anche con il bonus PC e tablet, comprende:

• la connessione a Internet di tipo illimitato;

• Google Nest Mini in omaggio;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

• il modem e il contributo di attivazione inclusi;

• la streaming TV TIMVISION.

Fastweb Casa

L’offerta Internet casa di Fastweb – chiamata Fastweb Casa – ha un costo di 29,95 euro al mese e permette di connettersi alla fibra ultraveloce dell’operatore, senza che ciò preveda vincoli di durata, costi nascosti o eventuali sorprese.

L’abbonamento con Fastweb comprende:

• una connessione di tipo illimitato;

• le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il contributo di attivazione;

• il modem FASTGate;

• l’assistenza clienti MyFastweb;

• i servizi WOW, quali il WOW FI e il WOW space.

Sono poi presenti 3 mesi gratuiti di DAZN, che può essere rinnovato al costo di 8,99 euro al mese. In alternativa, si possono scegliere anche 3 mesi gratuiti di NOW TV, che sarà rinnovabile a partire dal 4° mese al costo di 9,99 euro in più al mese.

Chi attiva la promozione Internet casa di Fastweb dovrebbe approfittare del pacchetto Fastweb Casa + Mobile nel quale, oltre ai vantaggi della connessione Internet casa, si riceverà una SIM contenente minuti illimitati, 50 Giga e 100 SMS.

Sky Wifi

Un’altra promozione Internet casa di un certo interesse è quella proposta da Sky, che con la sua Sky Wifi permette di navigare fino a 1.000 Mega in download e a 300 Mega in upload.

Questa offerta è disponibile al costo di 29,90 euro al mese per i clienti Sky TV e comprende:

• il contributo di attivazione;

• la connessione illimitata;

• il modem gratuito.

Le chiamate sono invece a consumo e hanno un costo di 19 centesimi al minuto, più 19 centesimi di scatto alla risposta. Questa promozione è molto interessante perché la si può associare ai pacchetti intrattenimento di Sky, come per esempio Sky Sport o Sky TV.