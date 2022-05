Come attivare una buona connessione per lo smart working

Connettersi da casa per lavorare in smart working è un’esigenza sempre più diffusa, ma quali sono le offerte migliori tra le quali scegliere per connettersi? La soluzione ideale è legata al proprio bisogno di connettività, quindi al numero di Giga.

Nell’ipotesi in cui si lavorasse da soli e non si avesse bisogno di tanti Giga, si potrebbero sfruttare anche semplicemente le offerte mobile con Giga inclusi, ovvero trasformare il proprio telefono in un piccolo router tramite la modalità hotspot.

In caso contrario, si dovrebbero considerare offerte con Giga illimitati, che corrispondono alle migliori promozioni Internet casa disponibili in commercio: analizziamo quelle più convenienti e le proposte di tipo business dedicate proprio ai professionisti in partita IVA.

Migliori offerte Internet casa per lavorare in smart working

Dando un’occhiata complessiva al mondo delle offerte Internet casa emerge che le migliori soluzioni disponibili oggi in commercio sono:

promozioni di tipo all inclusive , con Internet senza limiti e chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

proposte con il contributo di attivazione incluso, nelle quali è previsto anche un modem di ultima generazione.

Attivando una promozione Internet casa sarà anche possibile, nelle zone coperte dalla tecnologia, navigare alla velocità della fibra ottica FTTH, quindi fino a 2,5 Giga in download. Si spenderanno meno di 30 euro al mese e si potrà utilizzare la connessione in molti, senza alcun problema di rallentamenti o limitazioni di velocità.

Una delle migliori offerte Internet per smart working è quella proposta da TIM: si tratta di Premium Fibra con TIM UNICA, disponibile al costo fisso mensile di 29,90 euro al mese. Al suo interno sono previsti i seguenti servizi:

la fibra ottica fino a un massimo di 1 Giga in download;

il modem TIM HUB+;

il contributo di attivazione;

le chiamate illimitate verso tutti, ma solo nel caso di attivazione online;

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia, fino a 6 SIM.

La promozione di TIM sarà disponibile al costo scontato di 24,90 euro al mese per i già clienti mobile.

Un’altra offerta da considerare, potrebbe essere quella dell’operatore Vodafone, con la sua Internet Unlimited. La promozione in questione – che ha un costo di 22,90 euro al mese per i già clienti mobile e di 27,90 euro al mese per tutti gli altri clienti – è un’offerta di tipo all inclusive.

Sono compresi:

Internet in fibra ottica illimitato e fino a 2,5 Giga in download:;

le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

il costo di attivazione e di spedizione inclusi.

Non sarà previsto alcun vincolo di durata.

Offerte smart working partita IVA

Tra le migliori offerte per connettersi in smart working dedicate ai professionisti che hanno la partita IVA, ci sono quelle di Vodafone, ovvero:

la promozione per Rete Fissa chiamata OneNet P.IVA mini;

Partita IVA + Microsoft 365;

OneBusiness.

OneNet P.IVA Mini è una promozione disponibile al prezzo scontato di 23 euro invece di 30, per le attivazioni che avverranno fino al 5 maggio 2022, con attivazione della rete fissa gratuita (di solito sono previsti 5 euro per 24 mesi).

La promozione comprende:

Internet in fibra ottica illimitato e fino a 2,5 Giga in download:;

l’assistenza business entro un giorno lavorativo;

il modem che permette di ottimizzare la connessione con la Vodafone Station;

l’installazione da parte di un tecnico specializzato;

l’Internet key che permette di connettersi in qualsiasi momento, anche quando ci si trova lontano da casa.

Partita IVA con Microsoft 365 ha un costo mensile di 19,90 euro al mese, nel quale sono inclusi:

50 Giga alla massima velocità;

minuti e SMS illimitati;

Giga illimitati per l’invio di mail con Outlook e per i meeting su Teams.

In alternativa, sarà anche possibile scegliere la promozione Infinito Business Gold, la quale include, al costo fisso mensile di 39,45 euro, Microsoft 365 e:

Giga illimitati fino a 10 Mbps;

minuti e SMS illimitati;

la possibilità di navigare in Europa come se si fosse in Italia (quindi è adatta a chi lavora spesso anche all’estero).

OneBusiness è un’offerta fisso + mobile che parte da un prezzo base di 40 euro, con attivazione gratuita. La promozione Red+ comprende: