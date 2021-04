Come attivare un'offerta Fastweb solo Internet

Il canone telefonico è uno dei costi che un tempo gravava sulle promozioni Internet casa e che era considerato irrinunciabile: oggi, invece, grazie alla presenza di un numero sempre maggiore di promozioni che prevedono le chiamate illimitate e gratuite le cose sono ben diverse.

Fatta questa premessa iniziale, nel caso in cui si fosse alla ricerca di una connessione Internet casa con l’operatore Fastweb, sarebbe possibile attivare un’offerta Fastweb solo Internet casa?

Quali sono, insomma, le soluzioni che si possono valutare al giorno d’oggi e quali elementi si dovrebbero prendere in considerazione nel momento in cui si sceglie di attivare una nuova offerta Internet casa o di cambiare operatore.

Offerta Fastweb solo Internet casa: cosa sapere

L’offerta Fastweb solo Internet casa che è possibile attivare direttamente online si chiama NeXXt Casa: si tratta di un’offerta di tipo all inclusive, nella quale non si dovrà pagare il canone telefonico.

Saranno comunque comprese:

le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, che potranno essere effettuate grazie all’utilizzo della tecnologia VOiP;

la connessione a Internet di tipo illimitato, con la quale sarà possibile viaggiare alla velocità massima della fibra FTTH, che è pari a 2,5 Giga in download.

Ovviamente, prima di procedere con la sottoscrizione della nuova offerta si consiglia sempre di effettuare una verifica della copertura in modo tale da conoscere in anticipo a quale velocità si potrà navigare.

Ricordiamo che in alternativa alla fibra FTTH, si potrà sottoscrivere la stessa tipologia di abbonamento, che ha un costo fisso mensile di 29,95 euro, con la fibra FTTC (ovvero la fibra misto rame) oppure con la rete di tipo ADSL.

Scopri l’offerta FTTH di Fastweb

Il pacchetto mensile, che potrà essere disdetto entro 30 giorni di tempo dall’attivazione nel caso in cui non si fosse soddisfatti, senza dover pagare dei costi aggiuntivi e con il rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese, si contraddistingue per il fatto che si paga esattamente quello che si vede.

Ciò significa che non ci saranno costi nascosti né rimodulazioni nel corso del tempo e che, in aggiunta, il contratto non prevede alcun vincolo di durata. Sarà, infatti, possibile cambiare operatore o recedere dall’offerta in qualsiasi momento, pagando soltanto il costo di una mensilità (quindi 29,95 euro) come costo per la dismissione del servizio.

La promozione Internet casa di Fastweb include anche:

l’assistenza clienti MyFastweb;

il contributo di attivazione;

il modem FASTGate, che è dotato di un segnale super potente in grado di ottimizzare la connessione in ogni angolo della propria abitazione.

Fanno parte del pacchetto base anche:

il WOW FI, che è la rete Wi-Fi di Fastweb, la quale conta più di 1 milione di punti di accesso in tutta Italia e dalla quale sarà possibile connettersi sempre quando ci si trova lontano da casa;

il WOW Space, ovvero uno spazio cloud illimitato che è gratuito per il primo mese e poi presenta un costo di 9,95 euro all’anno.

Come personalizzare l’offerta Internet casa di Fastweb

La promozione Internet casa di Fastweb senza telefono può essere personalizzata in modi differenti, sulla base di quelle che sono le proprie necessità e preferenze. Una prima possibilità è quella di aggiungere l’abbonamento a DAZN, che sarà gratuito per i primi 3 mesi.

A partire dal 4° mese avrà invece un costo fisso mensile pari a 8,99 euro, quindi 1 euro in meno rispetto a quello che è il suo prezzo di listino. L’opzione potrà comunque essere disattivata in qualsiasi momento, accedendo alla propria area clienti MyFastweb.

Oltre a DAZN, ci sono poi altre opzioni che permettono di arricchire l’offerta base. La prima è rappresentata dall’aggiunta di una SIM mobile, disponibile al costo di 7,95 euro al mese, nella quale sono inclusi 70 Giga di Internet e minuti illimitati. La SIM non prevede costi di attivazione né spese di spedizione o vincoli.

Al costo di 9,99 euro in più al mese, con i primi tre mesi completamente gratuiti, sarà possibile scegliere il pacchetto NOW Entertainment, con il quale si potranno vedere in streaming le serie TV e gli show di Sky, le stagioni complete disponibili on demand, le produzioni Sky Original e diversi documentari di natura, scienza, storia e arte.

Il pacchetto potrà poi essere personalizzato con l’opzione internazionale, che al costo di 5 euro in più al mese permette di disporre di 1.000 minuti di chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali.

Nel caso in cui si volesse dotare la propria abitazione di un optional moderno, si potrebbe anche scegliere di comprare un Kit Smart Home, che servirà a rendere la casa più intelligente.

Ci sono due diversi modelli di kit:

il kit "Sempre a casa", che ha un costo di 4 euro per 24 rate;

il kit "Casa Smart", che ha un costo di 8 euro per 24 rate e garantisce anche il risparmio energetico.

Le offerte Internet casa di Fastweb potranno, inoltre essere acquistate al costo di 25,95 euro al mese dai clienti Eni gas e luce.

Un altro dettaglio da considerare nel caso in cui si volesse attivare un’offerta Fastweb solo Internet consiste nella possibilità di attivare la promozione Internet casa con il bonus PC e Internet stanziato dal Governo.

In questa ipotesi si potrebbe avere accesso alla fibra ultraveloce con la quale navigare fino a 2,5 Giga in download, alle chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, al modem e al contributo di attivazione, al costo di 9,95 euro al mese per un totale di 12 mesi.

Il voucher potrà essere utilizzato dalle famiglie che rientrano nei requisiti reddituali e di connettività che sono stati fissati dal Governo. Il suo ammontare, pari a 500 euro, verrà suddiviso nel seguente modo: