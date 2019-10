Come avere giga illimitati di notte

31 Ottobre 2019 - Dolcetto o scherzetto? Per Halloween Vodafone ha pensato ai propri clienti e ha lanciato una promozione molto interessante: Giga Night. Per una settimana gli utenti che attivano l’offerta possono navigare dalle ore 20:00 alle 8:00 del giorno successivo gratis, senza “intaccare” il traffico dati presente nel proprio piano tariffario.

Si tratta di un vero e propri regalo fatto dall’operatore telefonico a tutti i propri clienti per Halloween. Non è la prima volta che Vodafone lancia iniziative di questo genere: solitamente in vista di particolari festività lancia promozioni pensate per fidelizzare la propria clientela. Quest’offerta strizza l’occhio sia ai più giovani che utilizzano molto lo smartphone la sera quando escono con gli amici o per chattare con i compagni di scuola dopo aver finito i compiti, sia ai più grandi, che dopo una giornata di lavoro si rilassano la sera davanti allo smartphone controllando i propri account social e leggendo cosa è accaduto nel mondo. Ecco come funziona e come attivare la promozione di Vodafone per avere giga illimitati la notte.

Come funziona Giga Night

Giga Night è una promozione per Halloween di Vodafone riservata ai propri clienti. Attivando Giga Night è possibile utilizzare senza nessun limite il traffico dati dell’abbonamento telefonico dalle ore 20:00 alle 8:00 del giorno successivo. Si potrà navigare su Internet, ascoltare musica, vedere video su YouTube, serie TV su Netflix, senza consumare i giga del proprio abbonamento.

Come attivare Giga Night

La promozione può essere attivata solamente dall’app MyVodafone. Bisogna aprire l’applicazione, accedere con le proprie credenziali e premere sulla notifica dedicata alla promozione di Halloween. Premendo su “Attiva gratis” sarà possibile utilizzare internet illimitato per una settimana, senza nessun costo aggiuntivo rispetto al proprio abbonamento mensile.