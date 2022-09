Come avere Internet Casa senza linea fissa: 5 offerte per l'autunno 2022

Attivare un’offerta Internet casa senza linea fissa è una possibilità molto comune tra gli operatori di telefonia fissa che ci sono in Italia. Per scegliere al meglio, è sempre consigliata un’analisi comparativa tra le promozioni disponibili.

Tramite l’utilizzo del comparatore di offerte Internet casa di SOStariffe.it, sono state individuate alcune delle migliori offerte per connettersi da casa in modo illimitato e senza dover necessariamente avere la linea fissa. Vediamo di seguito quali sono e quanto costano.

1. Offerta Internet casa senza telefono Vodafone Unlimited

Vodafone Internet casa – ovvero la promozione chiamata Vodafone Unlimited – ha un costo scontato per le attivazioni online pari a 24,90 euro al mese, invece del canonico prezzo di listino di 29,90 euro.

Permette di navigare fino a 2,5 Giga in download con la fibra ottica di tipo FTTH e chiamare in modo illimitato da numero fisso, senza dover pagare il canone telefonico, grazie alla tecnologia VoIP (la stessa che viene utilizzata dai vari provider).

Comprende anche il modem con Wi-Fi Optimizer, ovvero un software intelligente che permetterà di ottimizzare la connessione in tutto l’ambiente domestico e che si riceverà gratuitamente direttamente a casa propria.

2. Offerta solo Internet casa Fastweb

La promozione proposta dall’operatore Fastweb ha un costo differente a seconda del tipo di servizio scelto. La promozione base – Fastweb Casa Light – parte da 25,95 euro al mese, con inclusi 30 giorni di prova per recedere senza penali, la fibra ultraveloce, il modem e l’attivazione inclusi, i corsi della Fastweb Digital Academy.

Aggiungendo soli 3 euro in più si potrà sottoscrivere la promozione Fastweb Casa, la quale include (in più) le chiamate senza limiti gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata.

Al costo di 35,95 euro al mese si potrà scegliere la promozione Fastweb Casa Plus, che prevede in più:

fino a 2 amplificatori Wi-Fi Booster, molto utili per connettersi nelle case di grandi dimensioni;

l’assistenza Plus;

l’assicurazione Assistenza Casa Quixa.

3. Offerte internet casa senza telefono TIM

TIM propone varie tipologie di offerte solo Internet casa, come per esempio TIM WiFi Power, disponibile al costo di 29,90 euro al mese e nella quale sono inclusi:

la fibra FTTH di TIM fino a 1 Giga in download e modem TIM HUB+;

la navigazione sicura TIM;

la chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso in cui si scegliesse di attivare la promozione online.

Esiste anche una versione con le chiamate a consumo, ovvero Premium Base, che ha invece un costo mensile di 24,90 euro.

TIM ha poi scelto di dedicare a chi ha meno di 30 anni una super offerta Internet casa: si tratta di TIM WiFi Special Young, che ha un costo di 21,90 euro al mese, con tablet Samsung A8 a 6 euro al mese per 30 mesi.

Prevede ogni mese:

la possibilità di navigare fino a 2,5 Giga in download, suddivisi tra porte Ethernet e WiFi;

6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM.

4. Offerte Internet casa senza telefono Iliad

Analizzando il mercato delle offerte Internet casa Wifi, sono disponibili soluzioni senza linea fissa di tipo ricaricabile, ma non ci sono offerte all inclusive e con Internet senza limiti a 10 euro al mese.

Ci sono però diverse offerte che possono costare di meno se vengono attivate dai già clienti mobile: uno dei casi più significativi è quello di Iliad, che propone la fibra per i già clienti mobile a 15,99 euro al mese, per sempre – mentre gli altri clienti dovranno pagare 23,99 euro al mese.

La promozione comprende la fibra ottica illimitata, l’Iliadbox in comodato d’uso gratuito, minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali, oltre che i canonici minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

5. Offerte internet casa senza telefono WINDTRE

Un’altra offerta che si potrebbe prendere in considerazione per navigare in modo illimitato e senza pagare il canone telefonico è la proposta di WINDTRE, ovvero la Super Fibra a 26,99 euro al mese.

La promozione include:

la fibra fino a 1 Giga;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime Video;

Giga illimitati per lo smartphone, su 3 diverse SIM mobile.

Ricordiamo, infine, che per sapere se sarà possibile attivare le offerte elencate con la tecnologia in fibra ottica, è sempre bene effettuare prima la verifica della propria copertura di rete.