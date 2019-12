Senza dubbio Spotify è l’app di streaming musicale più apprezzata e utilizzata del momento, in grado di offrire milioni di brani musicali classici, novità e diverse funzionalità aggiuntive. La versione gratuita è Spotify Free, la quale presenta alcune limitazioni e gli annunci pubblicitari, mentre per ottenere il massimo delle prestazioni è necessario sottoscrivere uno dei piani a pagamento di Spotify Premium.

Quelli disponibili sono Utente singolo, con un prezzo di 9,99 euro al mese per accedere da un solo dispositivo, altrimenti sono richiesti 4,99 euro al mese per gli studenti e 14,99 euro al mese per il pacchetto famiglia, con accesso fino a 6 dispositivi allo stesso tempo. In alternativa esistono dei trucchi per ascoltare Spotify Premium senza pagare, utilizzando i file APK. Ecco come avere Spotify gratis su iOS e Android.

Come funzionano i file APK e quali rischi comportano

Prima di vedere le soluzioni disponibili per usare sul proprio device Spotify Premium gratis, è opportuno capire cosa sono i file APK. Si tratta di programmi d’installazione, simili a quelli utilizzati per inserire sui pc Windows e Mac software e applicazioni, adottando in questi casi i le estensioni .exe e .dmg. I file APK (Android Application Package) sono invece riservati ai dispositivi mobili, come smartphone e tablet.

In questo modo si possono installare nel device programmi di terze parti, autorizzando il dispositivo ad accettare software esterni dalle origini sconosciute. Ciò ovviamente comporta anche dei rischi, infatti all’interno del pacchetto potrebbero essere presenti dei malware o altri virus, quindi è importante verificare sempre il sito dal quale si effettua il download e prestare molta attenzione al tipo di file APK scaricato.

Come avere Spotify gratis su Android

Come accennato, per avere Spotify Pemium gratis su Android è necessario scaricare dei file APK, estensioni che permettono di installare l’applicazione craccata. Per farlo bisogna innanzitutto eseguire il download del pacchetto, dopodiché è necessario entrare nelle impostazioni del telefono, accedere alla sezione Sicurezza e attivare l’opzione Origini sconosciute. In questo modo quando si caricherà il file APK nel dispositivo il sistema operativo non bloccherà l’operazione.

Una volta installati i file nel telefono basta usare un’applicazione di File Manager, che può essere scaricata gratuitamente su Google Play Store, come ES File Manager o File Manager Flashlight. Queste app aiutano a gestire tutti i file dello smartphone, per utilizzare al meglio il pacchetto APK. Quindi non resta che aprire il file APK di Spotify, installare l’app nel device ed eseguire la configurazione.

Per quanto riguarda i siti web dai quali scaricare i file APK di Spotify Premium gratis, dei pacchetti abbastanza sicuri ed efficaci sono disponibili sul portale mediafire.com, optando per la versione per Android numero v8.4.0.539, oppure per il pacchetto v8.5.6.673. Infine è necessario andare sul sito di Spotify, creare un nuovo account e iscriversi, inserendo successivamente i dati nell’applicazione craccata di Spotify.

Come avere Spotify gratis su iOS

Allo stesso modo di quanto visto per dispositivi Android, la procedura per avere Spotify Premium gratis su iOS è pressoché identica, inoltre è possibile installare la versione craccata a pagamento non solo su iPhone ma anche sui tablet Apple iPad. Prima di tutto bisogna accedere con il browser del device al sito web TutuApp.it, basta cercarlo sul motore di ricerca utilizzando Safari e cliccare sul primo link presente nella SERP di Google.

Quindi è necessario scaricare la versione di TutuApp per iOS, installando l’applicazione all’interno del proprio dispositivo. A questo punto bisogna fornire le autorizzazioni di sistema per aprire l’app, basta andare nelle impostazioni generali dell’iPhone, poi è necessario selezionare Gestione dispositivo> BrightStar Technology> Autorizza BrightStar Technology e infine toccare su Autorizza per consentire l’attivazione dell’applicazione.

Dopodiché basta aprire l’app TutuApp, una specie di store alternativo ad Apple Store, cercare Spotify tra e applicazioni disponibili e installarla. Infine non resta che accedere alla piattaforma di streaming musicale senza pagare nulla, usufruendo della versione Premium gratuitamente. In alternativa si può usare un altro store non ufficiale per iOS, TweakBox, ripetendo la stessa procedura per il consenso alle autorizzazioni di sistema.

Entrambi gli store propongono molte applicazioni e funzionalità aggiuntive, del tutto assenti sullo store ufficiale della Apple, quindi si possono installare delle app modificate e accedere ad applicazioni a pagamento in maniera gratuita. Naturalmente anche in questo caso bisogna fare attenzione, poiché potrebbe essere presenti delle app infette, che possono compromettere le prestazioni del dispositivo e installare nel device virus e malware pericolosi.