Come cambiare la voce di Google Assistant

Gli assistenti digitali sono una delle novità degli ultimi anni, li utilizziamo spesso, per fare ricerche, per ottenere informazioni come il meteo, le ultime notizie, ma anche accendere o spegnere le luci, se abbinati a altri dispositivi smart in una casa con impianti domotici. Tutto ci sembra normale e familiare, come il fatto che Google Assistant abbia una voce maschile, mentre Amazon Alexa una voce femminile.

Per Amazon Alexa, effettivamente, non possiamo ancora cambiare voce (almeno non in Italia) ma per Google non è più così e già da qualche tempo è possibile scegliere tra una voce maschile ed una femminile. Possiamo anche cambiare le impostazioni della lingua di funzionamento dell’intelligenza artificiale, se abbiamo bisogno (anche solo momentaneamente) che l’assistente parli una lingua diversa. Fare tutto ciò è anche abbastanza semplice: basta usare l’app di Google Home, preinstallata su tutti gli smartphone Android e disponibile anche per Apple iPhone.

Come scegliere la voce di Google

Per cambiare voce a Google Assistant è sufficiente aprire l’app di Google Home sul proprio smartphone. Dopo aver fatto tap sulla foto profilo, scorrendo un bel po’ verso il basso troveremo l’opzione "Voce e suoni dell’assistente".

A questo punto avremo due opzioni: una voce di tipo maschile (rossa) o una voce di tipo femminile (arancione). Selezioniamo con un tap la nostra preferita per cambiare subito la voce di Google Assistant.

Questa scelta influirà su tutti i dispositivi con Google Assistant ai quali accediamo con il nostro account: smartphone, smart speaker, smart tv e smart display. Se accederemo agli stessi dispositivi con un altro account, invece, verranno caricate le opzioni di quell’account compresa, possibilmente, una voce diversa per Google Assistant.

Come cambiare lingua all’assistente Google

Nel caso in cui abbiamo necessità di impostare una lingua diversa dall’italiano, potremmo trovarci davanti alla possibilità che non ci sia data l’opportunità di scegliere tra un paio di voci, ma che sia disponibile un’unica soluzione.

Sempre dalle impostazioni di Google Home andremo su "Lingue" e qui troveremo sicuramente l’italiano. Troveremo anche un "+", grazie al quale potremo aggiungere una nuova lingua.

Dopo aver aggiunto tutte le lingue che ci servono, potremo saltare da una all’altra direttamente dalle impostazioni e, se sono disponibili più voci, cambiare la voce di ogni singola lingua.

Anche in questo caso le modifiche valgono per tutti i dispositivi collegati a quell’account.