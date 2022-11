Come cambiare offerta Internet Casa prima della fine del periodo promozionale

Le offerte Internet casa hanno subito un’evoluzione nei costi: nel corso dell’ultimo anno, infatti, il prezzo medio delle promozioni si è ridotto e, al contempo, è aumentata la velocità alla quale è possibile navigare.

La buona notizia è che il periodo promozionale è rimasto indeterminato, quindi qualora si attivasse una promozione a un prezzo scontato, non ci sarà un momento in cui il prezzo della stessa cambierà.

Tuttavia, vista la velocità alla quale si muovono e cambiano le offerte Internet casa, c’è una buona probabilità di attivare una nuova promozione con un prezzo più basso (e magari con qualche servizio in più). Come fare a trovarla?

Cambiare offerta Internet casa per risparmiare

Considerato che ci sono tante offerte Internet casa da poter sottoscrivere oggi, direttamente da casa, quindi senza doversi recare fisicamente presso il punto vendita di un dato operatore Internet casa o di un eventuale negozio autorizzato, ci sono alcune cose da sapere per scegliere bene.

Intanto, bisogna partire dalla rivalutazione del concetto di migliore, che non è oggettivo e non esiste in termini assoluti. Quello che potrebbe essere migliore per me, potrebbe non risultarlo per un’altra tipologia di cliente.

Un esempio concreto riuscirà a comprendere meglio quanto appena esposto: oggi sono disponibili promozioni a prezzo scontato valide solo per i già clienti mobile. Un’offerta dedicata ai clienti mobile WINDTRE, per esempio, non sarà la migliore per chi ha una promozione sul cellulare con un altro operatore, come per esempio ciò.

La valutazione delle offerte, dunque, non deve essere soltanto quantitativa – quindi vedere il costo mensile promozionale – ma anche qualitativa: l’utilizzo di un comparatore permetterà sia di velocizzare, sia di migliorare la ricerca.

Un altro passaggio fondamentale, quando si vuole cambiare operatore, è effettuare la verifica della propria copertura di rete, in modo tale da sapere in anticipo se si potrà attivare la migliore soluzione tra tutte – ovvero la fibra di tipo FTTH.

Detto ciò, la presenza di eventuali altri servizi, come la possibilità di sottoscrivere un’offerta combinata, potrebbe essere un motivo in più per scegliere una determinata offerta Internet casa invece di un’altra. Nelle prossime righe saranno presentate alcune delle migliori soluzioni disponibili oggi per chi avesse il desiderio di cambiare.

Cambiare offerta Internet casa: TIM Fibra

La fibra ottica di TIM – ovvero l’offerta TIM Wi-Fi Power Smart – ha un costo di 29,90 euro al mese e include:

la fibra ottica fino alla velocità nominale di 1 Giga;

il modem TIM HUB+;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

la navigazione sicura TIM e, in regalo per un anno, l’Assistenza imprevisti.

Cambiare offerta Internet casa: Vodafone Internet Unlimited

La fibra Vodafone, ovvero l’offerta Internet Unlimited, prevede un costo di 24,90 euro al mese per i già clienti mobile e di 27,90 euro al mese, in offerta, per tutti gli altri clienti.

Ogni mese la promozione include:

la fibra ottica fino alla velocità nominale di 2,5 Giga;

il modem con Wi-Fi Optimizer, in grado di migliorare la connessione in tutto l’ambiente domestico;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online.

Non ci sono vincoli e il costo di attivazione e di spedizione sono pari a zero.

Cambiare offerta Internet casa: fibra WINDTRE

La Super Fibra WINDTRE è disponibile al costo di 22,99 euro al mese per i già clienti mobile, mentre chi desidera cambiare offerta Internet casa passando a WINDTRE, dovrà pagare 26,99 euro al mese.

La promozione include:

la fibra ottica fino alla velocità nominale di 1 Giga;

il modem di ultima generazione con WiFi 6 incluso;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

Giga illimitati su 3 SIM mobile e 12 mesi di Amazon Prime Video.

Cambiare offerta Internet casa: Fastweb Casa

La fibra di Fastweb, che può essere attivata con versioni differenti, ha un prezzo medio di 29,95 euro al mese, se si sceglie la promozione Fastweb Casa.

Quest’ultima include:

la fibra ottica fino alla velocità nominale di 2,5 Giga in download;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

l’assicurazione assistenza casa Quixa;

l’attivazione;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

Al prezzo di 26,95 euro al mese, si potrà invece sottoscrivere Fastweb Casa Light, che non include le chiamate illimitate e ha un modem meno innovativo, ma comunque molto performante, ovvero il FASTGate.