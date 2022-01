Google Assistant, Amazon Alexa o Apple Siri, per non citare Bixby di Samsung, Cortana di Microsoft e gli altri. Sono tutti assistenti vocali, delle “creature" virtuali che ormai da qualche anno ci accompagnano ovunque con la promessa di semplificarci la vita. Ognuno di noi sa se ci riescono o meno, quel che è certo è che ormai sono ovunque.

Ce li ritroviamo in casa con gli smart speaker o gli altoparlanti intelligenti, in auto, al polso oppure, ovviamente, sugli smartphone: insomma, ogni giorno che passa cresce la sensazione che scrollarseli di dosso è e sarà sempre più difficile. Il punto è che ascoltano le nostre richieste, e soprattutto che ne tengono memoria per mesi, in qualche caso per anni. A qualcuno può far paura, ma per fortuna c’è il modo di rimediare: si possono cancellare i dati. E farlo, ad esempio con Google Assistant, non è nemmeno troppo complicato. Niente paura, ve lo spieghiamo subito: ecco come cancellare i dati di Google Assistant.

Cancellare i dati di Google Assistant dallo smartphone

Per cancellare i dati di Google Assistant è necessario anzitutto aprire l’app dell’assistente e recarsi all’interno della sezione Le mie attività. È possibile che il sistema chieda prima di accreditarsi con il proprio account Google: in questo caso basta inserire la mail dell’account e poi la password oppure solamente la password, a seconda di cosa viene richiesto dallo smartphone.

Eseguito l’accesso viene aperta la schermata Le mie attività, da cui sono elencate le richieste fatte a Google Assistant ordinate per data e ora delle stesse. L’ordinamento dei dati può essere cambiato. A questo punto si hanno due possibilità: cancellare tutti i dati o solamente alcuni. In quest’ultimo caso, basta scorrere l’elenco dei dati in memoria e toccare la X sulla destra delle voci che si vogliono eliminare.

Se invece si vogliono cancellare tutti i dati memorizzati da Google Assistant, è necessario, sempre dalla schermata Le mie attività, toccare il tasto Elimina in blu in alto a destra, selezionare poi la voce di interesse – nel nostro caso Dall’inizio – e successivamente confermare l’operazione nella schermata successiva.

Infine, un’opzione potenzialmente interessante è Imposta eliminazione automatica, attraverso la quale si può valutare l’opzione Elimina automaticamente l’attività che ha più di che consente di automatizzare la cancellazione per le attività di 3, 18 o 36 mesi più “vecchie".

Cancellare i dati di Google Assistant con la voce

I dati di Google Assistant possono essere cancellati rapidamente con la voce. I comandi principali sono: “Ok Google, elimina la mia ultima conversazione", “Ok Google, elimina le attività di oggi", “Ok Google, elimina le attività di questa settimana", o ancora “Ok Google, non era rivolto a te" per eliminare l’ultima cosa che hai detto.

A volte però questi comandi vocali possono non bastare, sia perché si vogliono eliminare tutti i dati dell’ultimo mese, ad esempio, in un sol colpo, sia perché magari si vogliono cancellare solo alcune attività e non tutte. In questo caso è necessario procedere manualmente tramite i passaggi descritti in precedenza.