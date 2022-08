Come chiamare all'estero senza ritrovarsi un salasso in bolletta

Organizzare un viaggio in un Paese straniero significa prima di tutto pensare all’offerta mobile internazionale, con la quale sarà possibile chiamare casa senza dover sostenere costi esorbitanti.

Nel farlo, bisogna valutare il Paese estero presso il quale ci si muoverà, il quale potrebbe essere coperto dalle regole del Roaming Like at Home – che permettono di chiamare con l’offerta valida sul territorio nazionale, oppure no.

Vediamo di seguito come è possibile chiamare all’estero approfittando dei vantaggi della normativa in vigore e prendendo in esame alcune delle migliori offerte mobile del momento, che prevedono chiamate senza limiti.

Confronta le migliori offerte telefonia mobile per chiamare all’estero 2022

Telefonate estero: dove è valido il Roaming Like at Home

Prima di passare in rassegna quali siano le migliori offerte mobile per chiamare all’estero del 2022, vediamo quali sono i Paesi nei quali si potranno utilizzare senza variazioni (almeno per quel che riguarda le chiamate) i minuti inclusi nella propria offerta mobile.

Si tratta nello specifico dei Paesi dell’Unione europea, ovvero Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

A questi, si dovranno aggiungere anche gli Stati dello Spazio economico europeo, cioè:

Islanda;

Liechtenstein;

Norvegia.

Chiamare all’estero da cellulare gratis: quali sono le migliori offerte

Chiamare all’estero Iliad: quali sono le migliori offerte

Le offerte mobile proposte da Iliad sono tra le migliori promozioni che è possibile sottoscrivere in Italia: sono valide per qualsiasi tipologia di cliente, quindi sia per le attivazioni su un nuovo numero, sia nell’ipotesi in cui si volesse mantenere il vecchio numero di telefono.

Una delle migliori offerte del momento è Iliad Flash 500, disponibile in edizione limitata per un periodo di 30 giorni (fino al 15 settembre 2022), la quale potrà essere attivata anche dai già clienti Iliad che hanno un’altra promozione attiva (basterà effettuare la richiesta di migrazione direttamente dall’app Iliad o dall’area clienti su desktop).

La promozione Flash 150 ha un costo di 9,99 euro al mese e include:

150 Giga in 4G/4G+ e in 5G nelle aree coperte da questa tecnologia di rete e con l’utilizzo di un dispositivo compatibile (superando i 150 Giga sarà possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega);

minuti e messaggi senza limiti, in Italia e nelle zone coperte dal Roaming Like at Home;

9 Giga dedicati per navigare nei Paesi coperti dal Roaming Like at Home e che dovrebbero aumentare nei prossimi anni sulla base degli accordi in vigore;

le chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni internazionali.

Si avranno poi a propria disposizione servizi quali la segreteria telefonica, hotspot, l’assenza di scatto alla risposta, mi richiami. Sarà necessario sostenere anche un costo una tantum di 9,99 euro per la nuova SIM Iliad sulla quale attivare questa promozione.

Se si vuole spendere un po’ di meno, si potrebbe invece optare per Iliad Giga 80, disponibile al costo di 7,99 euro al mese e nella quale sono inclusi:

80 Giga in 4G/4G+ e in 5G nelle aree coperte da questa tecnologia di rete e con l’utilizzo di un dispositivo compatibile;

minuti e messaggi senza limiti, in Italia e nelle zone coperte dal Roaming Like at Home;

7 Giga dedicati per navigare nei Paesi coperti dal Roaming Like at Home;

le chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni internazionali.

Come fare chiamate internazionali gratis: confronta le migliori offerte

Telefonate estero Vodafone

Per quanto riguarda le offerte proposte dall’operatore Vodafone per chiamare all’estero, ricordiamo C’all Power, la quale ha un costo pari a 8,99 euro al mese (+ costo di attivazione pari a 1 euro).

La promozione potrà essere attivata con SmartPay (prevede dunque l’addebito diretto su conto corrente o carta di credito) e comprende:

90 Giga con SmartPay;

minuti e messaggi nazionali illimitati;

1.000 minuti verso la Cina;

più di 300 minuti per più di 70 Paesi;

Giga illimitati per chiamare e videochiamare.

Chiamare all’estero WINDTRE

Tra le offerte per la telefonia mobile di WINDTRE, nella pratica sul sito dell’operatore è disponibile una landing page dedicata alle offerte all’estero, nella quale sarà possibile calcolare i costi di SMS e chiamate (effettuate e ricevute) in un Paese estero.

Più nello specifico si dovrà inserire il Paese nel quale ci si trova e quello in cui si vorrebbe chiamare. In questo modo, si potrà conoscere prima di partire il costo di:

chiamate effettuate verso l’Italia;

chiamate effettuate e chiamate ricevute;

dati/Internet;

SMS e MMS.

Sarà poi possibile trovare la promozione migliore per i viaggi all’estero, quindi per eventuali spostamenti in territori extra UE, quali Africa, America e Asia.