Come comprare iPhone 11 con le offerte degli operatori

25 Settembre 2019 - Con l’arrivo ufficiale sul mercato dell’iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, anche gli operatori telefonici italiani hanno lanciato le loro offerte. Si può acquistare uno dei nuovi iPhone 2019 in abbinamento con la propria offerta con delle rate mensili, oppure approfittare di qualche sconto particolare e pagarlo in un’unica soluzione.

La nuova gamma iPhone 11 ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per il design e il comparto fotografico. Per la prima volta troviamo bene tre sensori fotografici nella parte posteriore (solo nelle versioni iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max) con un obiettivo dedicato agli scatti grandangolari. Tra i tre modelli c’è anche una versione “economica”: l’iPhone 11. Rispetto ai modelli “Pro” ha uno schermo LCD flat e solamente due fotocamere posteriori, ma sulle prestazioni e sull’autonomia non ha nulla da invidiare alle altre due versioni.

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono smartphone premium dal costo elevato, che in pochi possono permettersi. Gli operatori telefonici offrono delle soluzioni alternative valide soprattutto per coloro che vogliono acquistarlo a rate, investendo poco meno di 25-30 euro al mese. Ecco le offerte degli operatori telefonici per acquistare iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Prezzo iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max in Italia

Prima di parlare delle singole offerte degli operatori telefonici, è necessario uno scherma riassuntivo con il prezzo di listino dell’iPhone 11, iPhone 11 Pro e Max.

Prezzo iPhone 11

iPhone 11 64GB: 839€

iPhone 11 128GB: 889€

iPhone 11 256GB: 1009€.

Prezzo iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro 64GB: 1189 euro

iPhone 11 Pro 256GB: 1359 euro

iPhone 11 Pro 512GB: 1589 euro.

Prezzo iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max 64GB: 1289 euro

iPhone 11 Pro Max 256GB: 1459 euro

iPhone 11 Pro Max 512GB: 1689 euro.

Comprare iPhone 11 con TIM

TIM offre ai propri clienti diverse modalità per acquistare uno dei nuovi iPhone 11. Lo si può pagare in un’unica soluzione, oppure pagarlo a rate dando un anticipo iniziale. I clienti TIM Next hanno delle agevolazioni su alcuni modelli. Ecco uno specchietto riassuntivo.

Prezzo iPhone 11 con TIM

iPhone 11 64GB: 849€

iPhone 11 128GB: 899€

iPhone 11 256GB: 1019€.

Chi non vuole pagare in un’unica soluzione può acquistare la versione da 64GB o da 128GB in trenta rate da 25€ al mese con un’anticipo iniziale di 99€ per il primo modello e di 149€ per il secondo. Per la versione da 256GB la rata mensile sale a 26€, mentre l’anticipo è di 239 euro.

I clienti TIM NEXT hanno dei prezzi simili. Cambia solo la promozione per acquistare l’iPhone 11 da 256GB. La rata mensile è da 30€ (per 30 mesi) e l’anticipo iniziale scende a 119 euro

Prezzo iPhone 11 Pro con TIM

iPhone 11 Pro 64GB: 1199 euro

iPhone 11 Pro 256GB: 1369 euro

iPhone 11 Pro 512GB: 1599 euro.

L’acquisto dell’iPhone 11 Pro a rate con TIM prevede una quota di 35€ per 30 mesi e un contributo iniziale di 149€ per la versione da 64GB. Per il modello da 256GB, la rata mensile sale a 39€ e un contributo iniziale di 199€.

Prezzo iPhone 11 Pro Max con TIM

iPhone 11 Pro Max 64GB: 1299 euro

iPhone 11 Pro Max 256GB: 1469 euro.

Per chi vuole acquistarlo a rate, il costo della quota mensile è di 35€ per il modello da 64GB e un contributo iniziale di 249€, Per il modello da 256GB, la rata mensile è da 39€ con anticipo di 299€.

Comprare iPhone 11 con Vodafone

Vodafone ha realizzato delle offerte per l’acquisto di uno dei modelli della gamma iPhone 11 dedicate sia a chi è già cliente sia a coloro che vogliono abbinare un’offerta mobile.

Prezzo iPhone 11 con Vodafone

Vodafone offre ai propri clienti l’iPhone 11 in versione da 64GB e da 128GB. Per il primo modello il costo mensile è di 16€ con anticipo di 150 euro. La versione da 128GB prevede un esborso mensile di 17€ e lo stesso contributo iniziale. Attivando un’offerta RED il costo della rata mensile sale a 40€ per l’iPhone 11 64GB e a 41€ per l’iPhone 11 128GB.

Prezzo iPhone 11 Pro con Vodafone

Due i modelli disponibili: da 64GB e da 256GB. Per chi è già cliente Vodafone, la rata mensile è di 25€ con anticipo da 150€ per l’iPhone 11 Pro da 64GB. Il modello da 256GB prevede un esborso mensile di 30€ e un contributo iniziale di 150€ al mese.

Disponibile anche un’offerta per chi vuole entrare nel mondo Vodafone acquistando l’iPhone 11 Pro. Per il modello da 64GB con offerta Red, la rata mensile è di 47€ con 240€ di contributo iniziale. La versione da 256GB ha un costo mensile di 48€ con 150€ di contributo iniziale.

Prezzo iPhone 11 Pro Max con Vodafone

Disponibile l’iPhone 11 Pro Max nelle versioni da 256GB e da 512GB. Per chi è cliente Vodafone la rata mensile è da 35€ e contributo iniziale di 150€ per il modello da 256GB, mentre per la versione da 512GB il prezzo sale a 40€ al mese.

Chi vuole attivare anche un’offerta RED, la rata mensile è di 50 euro e anticipo di 240€ per il modello da 256GB, mentre la quota mensile sale a 55€ con lo stesso anticipo per l’iPhone 11 Pro Max da 512GB

Comprare iPhone 11 con Wind – Tre

Wind e 3 Italia presentano molte offerte ai propri clienti per acquistare iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max a prezzi convenienti oppure a rate.

Il prezzo dei vari modelli di iPhone 2019 varia a seconda dell’offerta sottoscritta e del modello scelto. Molto varie anche le offerte disponibili: si può decidere di aumentare l’anticipo iniziale e di diminuire la rata mensile, oppure viceversa. Per avere un’idea più chiara su come comprare iPhone 11 con Wind o 3 Italia suggeriamo di visitare il sito internet con tutte le offerte

Comprare iPhone 11 con Iliad

Anche Iliad ha aggiunto sul proprio store online la gamma iPhone 11. Ecco i modelli disponibili e i prezzi.

iPhone 11 64GB

799 euro unica soluzione

169 euro di anticipo e 30 rate da 21 euro

iPhone 11 128 GB

879 euro unica soluzione

189 euro di anticipo e 30 rate da 23 euro al mese

iPhone 11 Pro 64GB

1179 euro unica soluzione

249 euro di anticipo e 30 rate da 31 euro

iPhone 11 Pro Max 64GB