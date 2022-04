Come condividere la posizione con un tap

Condividere la propria posizione usando lo smartphone può essere molto utile soprattutto quando ci troviamo in un posto nuovo e non conosciamo bene le strade. Delle volte può essere usata per chiedere ai figli di farci sapere dove si trovano. Questa funzione molto utile può essere avviata sia su telefoni Android ma anche da iOs.

Una particolare attenzione è posta invece da Google verso il tracciamento dei minori. Infatti, la funzione potrebbe essere bloccata dal fatto che Google riconosca che la persona che sta inviando la sua posizione non abbia 18 anni e dunque potrebbe fermare l’invio di notifiche e richiedere una verifica dell’età. In questo caso è necessario accedere all’app Family Link e impostare tutte le autorizzazioni. L’accesso diventa ancora più semplice se aggiungiamo la supervisione dei genitori all’Account Google di nostro figlio, così che possa utilizzare con i genitori liberamente e senza controlli la Condivisione della posizione Google in Google Maps.

Come segnalare la propria posizione

Innanzitutto creiamo un collegamento sulla home del telefono all’app di Google Maps. Tocchiamo Google Maps sulla home del telefono Android facendo un tap prolungato per aprire il menù. Scegliamo Widget e subito dopo selezioniamo Condividi posizione 1×1.

Rilasciamo l’icona sullo schermo, scegliendo una posizione comoda, così da averla a disposizione in Home e poter attivare la funzione con un solo tap.

A questo punto, ogni volta che faremo tap sul widget che contiene la funzione Condividi posizione potremo far sapere alla persona o alle persone selezionate dove ci troviamo.

Come seguire la posizione di un amico

Con il widget è possibile anche selezionare la funzione Posizione di un amico 1×1, con cui poter conoscere anche in tempo reale il posto in cui si trova la persona che ha scelto di condividere con noi la sua posizione.

Ricordiamo anche che, per questioni di sicurezza, è possibile condividere la posizione per un tempo limitato impostando il periodo in cui vogliamo essere tracciati.