Come confrontare le offerte di telefonia mobile

Chiunque abbia mai avuto la necessità di attivare una nuova offerta di telefonia mobile sa quanto sia importante confrontare tra loro più piani tariffari. Dal confronto non solo è possibile individuare le offerte più economiche, ma anche scegliere l’offerta che include esattamente i servizi che soddisfano le proprie necessità.

Quando si paragonano più tariffe di telefonia è importante chiarire quali sono i requisiti imprescindibili e quali le caratteristiche desiderate dei piani.

Scopri le offerte più recenti arrivate sul mercato di telefonia mobile

Definisci le caratteristiche desiderate del piano tariffario

Prima ancora di mettersi a tavolino a confrontare i piani tariffari degli operatori è necessario chiarirsi le idee e definire ciò di cui si ha bisogno. Non è necessario fare una previsione precisa dei propri consumi in questa fase, ma è sufficiente stabilire grossomodo di quanti giga mensili si ha bisogno e se si desidera avere un pacchetto di minuti di conversazione o si preferisce una tariffazione a consumo delle telefonate.

Anche chiarire se ci si vuole concentrare verso le offerte solo voce, solo dati o voce e dati semplifica la ricerca della tariffa più giusta. Ancora, è utile definire se si preferisce un’offerta per SIM ricaricabile o in abbonamento, per privati o per la clientela business.

Un altro punto da prendere in considerazione è la velocità di navigazione. In linea generale, le maggior parte delle tariffe proposte dagli operatori di rete italiani permettono di navigare alla massima velocità possibile, mentre molte offerte degli operatori low cost hanno un tetto alla velocità.

Il punto precedente è strettamente legato anche al budget di spesa mensile che si definisce. Chi ha un budget più elevato ha maggiori possibilità di scelta e può prendere in considerazione anche le offerte con giga, minuti e SMS illimitati, mentre chi ha un budget ridotto deve orientarsi verso le offerte più economiche, dalla struttura più essenziale e con qualche limite.

Metti a confronto le proposte degli operatori di rete e di quelli low cost

Individua i migliori operatori

Una volta definite le caratteristiche di massima del proprio piano tariffario ideale è il caso di passare a considerare le qualità dei diversi operatori. Le tariffe degli operatori virtuali, ad esempio, sono indicate per chi desidera tenere bassi i costi ed è disposto a rinunciare a qualche servizio. Le offerte degli operatori di rete, al contrario, sono in media più costose ma offrono piani tariffari più completi e mettono a disposizione vari servizi che migliorano l’esperienza degli utenti.

Tra i servizi da tenere presenti ci sono la presenza di un’assistenza clienti rapida e affidabile, la disponibilità di programmi fedeltà che riconoscono premi e ricompense o la possibilità di abbinare l’offerta di telefonia mobile con quella di rete fissa.

Nel valutare la convenienza delle offerte di telefonia mobile bisognerebbe concentrarsi anche sulla verifica della copertura di rete. Controllare se il segnale telefonico dell’operatore raggiunge la zona in cui si vive o quella in cui si lavora è estremamente importante per avere la certezza di riuscire a comunicare senza temere cadute del segnale o discontinuità della linea.

Scegli l’offerta che risponde perfettamente alle tue necessità

Confronta le tariffe in modo rapido e preciso

Dopo aver chiarito le caratteristiche desiderate del piano tariffario e aver individuato quali sono i migliori operatori a cui affidarsi si può passare al confronto vero e proprio delle offerte di telefonia mobile.

Con l’aiuto del comparatore di SOStariffe.it si può fare un confronto puntuale e veloce tra le tariffe, selezionando i parametri di proprio interesse. Si possono indicare, ad esempio, i giga o i minuti desiderati, se si è alla ricerca di un’offerta business, se si vuole restringere il campo solo alle tariffe solo dati, oppure se ci si vuole concentrare sulle tariffe 5G.

Una volta che il comparatore ha fornito i propri risultati si può affinare ulteriormente la ricerca e ordinare le tariffe in base ai propri criteri preferiti. Se si vuole dare priorità all’aspetto economico l’ordinamento per prezzo è il più indicato. Se invece si vuole attivare un’offerta ricca di giga si può scegliere questo come criterio di ordinamento.