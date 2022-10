Come connettersi alla velocità della fibra senza copertura fibra

Velocità fibra: quali sono le possibilità per riuscire a raggiungere velocità simili nelle zone che non sono state ancora raggiunte dalla fibra ottica? La migliore soluzione è rappresentata dalle offerte di tipo FWA.

Una connessione di tipo FWA, acronimo di Fixed Wireless Access, permette di navigare senza fili con una rete wireless in fibra misto radio. La fibra ottica non attiva direttamente nelle singole abitazioni, ma viene trasmessa con l’utilizzo di un’antenna FWA e di un modem, che potrà essere di tipo indoor o outdoor.

Questa particolare tecnologia di rete permette di raggiungere velocità simili a quelle delle fibra ottica: considerato che sono diversi gli operatori che propongono offerte di questo tipo oggi, il modo migliore per sottoscriverne una consiste in un’analisi di tipo comparativo.

Di seguito presenteremo nel dettaglio le promozioni dei seguenti operatori, con i relativi costi da sostenere:

TIM; Vodafone; Fastweb; WINDTRE.

1) Velocità fibra: scegli TIM Premium FWA

La soluzione proposta da TIM, chiamata Premium FWA, consente di navigare con Internet illimitato alla velocità di 40 Mega in download e di 4 Mega in upload, al costo promozionale di 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese).

Si avranno a propria disposizione:

il modem FWA in comodato d’uso gratuito;

le chiamate a consumo verso tutti (al costo di 19 centesimi al minuto + 19 centesimi di scatto alla risposta), ma aggiungendo due soli euro in più al mese, si potranno avere le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Mettendo 2 euro in più al mese, inoltre, si potrà attivare l’opzione Super velocità, con la quale ci si potrà collegare alla velocità di 100 Mega in download e 50 Mega in upload, raggiungendo in pratica la stessa velocità di una promozione in fibra ottica FTTC (la fibra misto rame). Il primo mese viene offerto da TIM.

In questo caso, sarà necessaria l’installazione del modem di tipo outdoor, la quale prevede un costo di 99 euro, rateizzabile in rate da 4,13 euro, per un periodo totale di 4 mesi. Il contributo di attivazione è già incluso nel costo del canone mensile, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

2) Vodafone FWA

Vodafone propone due diverse tipologie di offerta di tipo FWA:

Vodafone Casa Wireless ha un costo di 24,90 euro al mese, con la quale si avrà Internet fino a 100 Mega in download, il modem Wi-Fi e le chiamate a consumo; Vodafone Casa Wireless+, che ha invece un costo di 27,90 euro al mese, con Internet fino a 100 Mega in download e 50 Mega in upload illimitato, modem Wi-Fi e chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Il costo di attivazione, pari a 6 euro al mese per 24 mesi, sono inclusi nel prezzo di 27,90 euro al mese. Saranno inoltre previsti 72 euro una tantum nel caso di copertura indoor e 96 euro una tantum per la copertura outdoor, da installare a seconda delle necessità.

Entrambe le offerte prevedono:

la prova gratuita di 1 mese, che permette di disattivare l’offerta nel caso in cui si dovesse cambiare idea, senza addebito di rate residue o penali;

la spedizione gratuita del modem presso il proprio indirizzo.

Anche in questo caso, sarà dunque possibile navigare alla velocità della fibra ottica di tipo FTTC.

3) Fastweb Casa Light FWA

La promozione di tipo FWA proposta da Fastweb – ovvero Fastweb Casa Light FWA – ha un costo di 19,95 euro al mese (con contributo di attivazione pari a 2 euro al mese per 20 mesi).

L’offerta include:

Internet ultraveloce senza limiti fino a 1 Giga;

l’Internet Box NeXXt con Wifi 6 e Alexa integrata;

l’installazione di una piccola antenna inclusa;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

L’installazione del modem è davvero molto semplice: prevede la presenza di una piccola antenna, che sarà piazzata sul balcone o sul tetto della propria abitazione.

4) WINDTRE – Super Internet Casa

Super Internet Casa è la promozione di tipo FWA proposta dall’operatore WINDTRE, la quale potrà essere attivata dai clienti WINDTRE al costo scontato di 19,99 euro al mese per i già clienti mobile WINDTRE (invece di 22,99 euro al mese).

La promozione include:

la navigazione illimitata;

il Super Internet Wi-Fi incluso;

costo di attivazione una tantum di 9,99 euro invece di 49,99 euro per offerta attiva per un periodo totale di 24 mesi.

Nella pratica, sarà possibile navigare fino a 300 Mega in download e 50 Mega in upload, raggiungendo e persino superando la velocità della fibra ottica di tipo FTTC.