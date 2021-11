Come connettersi da casa con Internet senza il telefono fisso

Il mercato delle offerte Internet casa ha subito un gran numero di evoluzioni nel corso degli ultimi anni, che hanno portato a una serie di cambiamenti importanti. Vi rientra, per esempio, la diffusione di un numero sempre maggiore di promozioni senza telefono fisso.

Il trend più diffuso oggi consiste nelle offerte di tipo all inclusive, ovvero in delle promozioni che comprendono al loro interno non solo la connessione a Internet illimitata, ma anche le chiamate da numero fisso.

La vera novità di questi pacchetti consiste nel fatto che le chiamate sfruttano la tecnologia VoIP (la stessa alla base di Skype) e che, di conseguenza, non sarà più necessario pagare il canone telefonico per poterne attivare uno.

Come trovare un’offerta Internet casa senza il telefono fisso

Il modo migliore per riuscire a trovare una promozione Internet casa senza linea fissa è la comparazione tra le offerte, che potrà essere realizzata in poco tempo con l’utilizzo di un comparatore di tariffe.

Nel momento in cui si valuta l’attivazione di una data promozione, perché si è convinti dal prezzo e da eventuali servizi extra inclusi, si consiglia sempre di effettuare una verifica della propria copertura di rete, in modo tale da conoscere a quale velocità si potrà navigare nel posto in cui si abita.

Nello specifico, si potrà conoscere se si potrà attivare un’offerta di tipo:

FTTH, per navigare fino a 2,5 Giga in download;

FTTC, per navigare fino a 200 Mega in download;

ADSL, per navigare fino a 20 Mega in download.

Di seguito saranno confrontate le offerte senza telefono fisso proposte dai principali operatori operanti sul mercato italiano, ovvero TIM, Vodafone, Fastweb e WINDTRE.

Super Fibra TIM senza linea fissa

La Super fibra di TIM ha un costo di 29,90 euro al mese nel quale sono inclusi:

il contributo di attivazione, pari a 10 euro al mese per 24 mesi;

il modem TIM HUB+ di ultima generazione in vendita, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi. Si ricorda, comunque, che il modem non è obbligatorio e si potrà eventualmente utilizzare un dispositivo che si ha già in casa.

Sono inoltre inclusi la fibra fino a 1 Giga, oggi presente in più di 200 Comuni, e che permette di navigare fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload, e le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (ma solo nel caso in cui si decidesse di attivare la promozione direttamente online).

I già clienti TIM potranno attivare Premium Fibra con uno sconto di 5 euro, e pagare dunque soltanto 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi, che poi diventeranno 29,90 euro al mese.

Le offerte Internet senza telefono di Vodafone

La promozione proposta da Vodafone si chiama Internet Unlimited + chiamate. Ha un costo di 24,90 euro al mese per le attivazioni fino al 21 novembre 2021 e comprende:

il costo di attivazione e di spedizione gratuito;

Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate da telefono fisso, ma solo per le attivazioni che vengono effettuate online;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

La proposta base di Vodafone potrà essere personalizzata con l’aggiunta di un abbonamento standard a Netflix e di una SIM mobile che comprende minuti, SMS e Giga illimitati.

Offerte senza telefono di Fastweb

Fastweb propone due differenti offerte Internet casa, ovvero:

Fastweb Casa Light , la quale ha un costo di 27,95 euro al mese e comprende la fibra ultraveloce, le chiamate a consumo, il modem FASTGate e l’attivazione inclusa;

Fastweb Casa, la quale ha un costo di 30,95 euro in quanto prevede alcuni servizi in più, come le chiamate illimitate e il Wi-Fi Booster.

Nel caso in cui si decidesse di abbinare questo piano a delle SIM mobile si potranno anche ottenere dei risparmi notevoli sul costo totale delle promozioni.

Internet casa senza telefono: la proposta di WINDTRE

La connessione Internet casa di WINDTRE ha un costo di 25,99 euro al mese, si chiama Super Fibra e comprende:

Internet senza limiti, fino a 1 Giga in download;

il modem con il Wi-Fi 6 incluso;

le chiamate da fisso a zero centesimi al minuto + 23 centesimi di scatto alla risposta verso tutti i numeri di rete fissa in Italia, Europa occidentale, USA e Canada, oltre che verso tutti i numeri mobili in Italia.

Sono inclusi anche 12 mesi di Amazon Prime Video e Giga illimitati gratis ogni mese su 3 SIM.

