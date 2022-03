Come controllare la copertura di un operatore mobile prima di attivare l'offerta?

Quale compagnia di telefonia mobile ha la migliore copertura? Si tratta di una domanda alla quale si dovrebbe rispondere prima di procedere con la sottoscrizione di una determinata offerta mobile.

Nella pratica, la risposta è che dipende dalla zona in cui si abita, dove la copertura di un determinato operatore potrebbe non essere ottimale (soprattutto nel caso in cui si volesse sottoscrivere una promozione di tipo 5G).

Per controllare la copertura di rete basterà cercare la sezione disponibile sul sito di ogni operatore in cui è stata messa a disposizione degli utenti una mappa della copertura in 3G/4G/4G+ e 5G. Lo si potrà fare in modo completamente gratuito.

Differenza copertura operatori tradizionali e virtuali

Da qualche anno è diffusa la differenza tra operatori tradizionali e operatori virtuali: i secondi, in pratica, si appoggiano ai primi in quanto non dispongono di un’infrastruttura di rete proprietaria.

Per questo motivo, le offerte degli operatori virtuali hanno spesso prezzi più convenienti rispetto a quelle degli operatori tradizionali (in poche parole, ci sono meno costi da sostenere).

La domanda che potrebbe sorgere spontanea a questo punto è: gli operatori virtuali hanno una copertura inferiore rispetto a quelli tradizionali? La risposta è negativa, proprio per il fatto che i primi sfruttano la rete dei secondi.

Quello che potrebbe cambiare, invece, è la velocità di navigazione, nettamente superiore nel caso in cui si scegliesse l’offerta di una operatore mobile tradizionale.

Migliori offerte mobile per risparmiare

A grandi linee, possiamo dire che le promozioni degli operatori virtuali presentano prezzi più bassi, ma non si tratta di una regola sempre valida. A sostegno degli operatori tradizionali si può però dire che sono meno diffuse le offerte di tipo operator attack, ovvero quelle che si rivolgono esclusivamente ai clienti di un determinato operatore.

Analizzando le promozioni mobile soltanto dal punto di vista dei prezzi, una delle offerte più economiche è quella dell’operatore Spusu, il quale permette di attivare la tariffa Spusu 50 al costo di 5,98 euro al mese.

Al suo interno saranno previsti:

50 Giga di Internet + 100 Giga di riserva;

500 SMS;

2.000 minuti di chiamate.

In alternativa, al costo di 9,99 euro al mese, sarà possibile scegliere la promozione Spusu 100, la quale comprende:

100 Giga di Internet + 200 Giga di riserva;

500 SMS;

2.000 minuti di chiamate.

Kena, ovvero l’operatore virtuale di TIM, offre una tariffa riservata ai clienti degli operatori virtuali, disponibile al costo di 5,99 euro al mese e nella quale è anche incluso un buono Amazon del valore di 10 euro.

La promozione comprende:

50 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

La stessa promozione potrà essere attivata dai nuovi numeri e sarà valida, per sempre, al costo di 7,99 euro al mese. Non sarà previsto un costo per la nuova SIM, ma si dovrà pagare un contributo di attivazione pari a 4,99 euro.

Allo stesso prezzo (di 5,99 euro al mese) è disponibile anche un’offerta per nuovi numeri, proposta da Very Mobile, l’operatore virtuale di WINDTRE. Questo piano, che prevede un contributo di attivazione pari a 1,99 euro, comprende:

50 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

Fastweb mobile, ovvero la versione mobile di Fastweb, offre una tariffa con la quale navigare alla massima velocità (anche in rete 5G) al costo di 7,95 euro al mese e che potrà essere attivata anche in concomitanza all’attivazione di una connessione Internet casa (a scelta tra le offerte proposte dall’operatore).

Il piano mensile comprende:

90 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

100 SMS;

il costo per la nuova SIM pari a 10 euro una tantum, ovvero da pagare una sola volta.

Parlando finalmente degli operatori tradizionali, tra le migliori offerte mobile in circolazione si annoverano quelle di Iliad, per le quali è sempre previsto un costo una tantum per la nuova SIM pari a 9,99 euro. Possono essere attivate da qualsiasi tipologia di cliente.

Iliad Giga 80 ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

80 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

Giga e minuti in roaming in Europa e chiamate internazionali verso più di 60 destinazioni.

Iliad Giga 120, invece, ha un costo fisso mensile (per sempre) di 9,99 euro e include ogni mese:

120 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

Giga e minuti in roaming in Europa e chiamate internazionali verso più di 60 destinazioni.

TIM propone invece ai clienti di alcuni operatori virtuali la tariffa TIM Wonder Five, che ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende: