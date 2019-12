Come creare e vedere l'anno in breve 2019 su Facebook

30 Dicembre 2019 - Il 2019 si è quasi concluso e anche quest’anno Facebook ha pensato di fare un regalo ai suoi utenti. Il social network ha inserito la tradizionale funzione che consente di creare un video riassunto con i migliori istanti e le amicizie principali degli ultimi 12 mesi.

La piattaforma, infatti, non è solo un’occasione per trovare vecchi amici online o rimanere aggiornati sui propri contatti, ma anche un modo per tenere un diario personale e rivivere i propri ricordi. La funzionalità “Il tuo anno 2019 su Facebook” nasce proprio per mostrare agli utenti i momenti principali dell’anno grazie alla selezione di fotografie aggiunte da loro stessi o in cui sono stati taggati. Questa funzione nasce nel 2015 e da quel momento è una delle più apprezzate perché permette di condividere con le altre persone il filmato. Quest’anno la piattaforma ha inserito una novità che renderà il contenuto ancora più coinvolgente. Costruirlo è semplice, bastano pochi passi.

Il tuo anno su Facebook: come creare il video

Facebook non è un semplice social network, ma una piattaforma con cui interagiamo in continuazione durante le nostre giornate: lo facciamo postando una fotografia, venendo taggati, scrivendo uno stato o stringendo un’amicizia. Tutte queste azioni modellano la nostra vita e vengono utilizzate dall’app in modo particolare. Per esempio, da qualche tempo Facebook propone frequentemente agli utenti di condividere un “Ricordo” ovvero il contenuto postato lo stesso giorno di un anno precedente, oppure offre l’opportunità di festeggiare l’anniversario di un’amicizia con un bel video.

Ma una delle opzioni più amate è quella che permette di realizzare il video con i momenti migliori dell’anno. La funzione si chiama Il tuo anno 2019 su Facebook, viene sviluppata grazie al tool Year in Review e si attiva come di consueto gli ultimi giorni di dicembre. Creare il video è molto semplice. Per farlo bisogna accedere al proprio account e poi alla pagina facebook.com/memories e selezionare alcune delle foto mostrate dalla piattaforma: postate direttamente dall’utente o in cui è stato taggato. Un’alternativa per raggiungere questa pagina da smartphone è accedere al burger menù posizionato in alto a destra della home page e poi selezionare la voce “Ricordi” che appare tra le diverse opzioni.

Dopo aver effettuato l’accesso, la pagina Ricordi metterà a disposizione tutti i post degli anni passati e anche le fotografie dell’ultimo anno. Se si vuole condividere il video realizzato dalla piattaforma basta cliccare su Condividi, se invece si vogliono eliminare o inserire alcuni elementi, basta cliccare su Modifica. Dopo aver personalizzato il video, basta cliccare su Pubblica ed il gioco è fatto: verrà postato sulla bacheca personale e mostrato ai contatti.

Attualmente la funzione è in fase di rilascio e potrebbe essere non disponibile per alcuni utenti, che dovranno attendere uno o due giorni per vederla apparire sul proprio account. Facebook sta inviando le notifiche, invitando le persone a condividere il video preimpostato o crearne uno nuovo.

Il tuo anno su Facebook: la novità del 2019

Quest’anno Facebook ha inserito una importante novità, cioè la possibilità di escludere eventuali date e persone dal video. Questa richiesta era stata avanzata tempo fa da tantissimi utenti, che non condividevano il filmato proprio per la presenza di alcuni contatti, tag o altri elementi. Ma dal 2019 le pubblicazioni aumenteranno perché è possibile personalizzare il video dei ricordi come mai prima d’ora.