Come è fatto il nuovo tablet Amazon Fire HD 10 da 150 euro

Appena 150 euro per mettere le mani su un tablet con delle buone caratteristiche tecniche e soprattutto con un ampio display da 10 pollici, che per la prima volta per la serie Fire di Amazon è in altissima definizione. Un prodotto perfetto per godersi film e serie TV, un valido supporto per il telelavoro o per la Dad, la didattica a distanza.

Il tablet Amazon Fire HD 10 annunciato nelle scorse ore completa la gamma del celebre gigante del commercio online: andrà ad affiancare il Fire 7 ed il Fire 8 HD (qui le caratteristiche), due prodotti analoghi con display rispettivamente da 7 e da 8 pollici. Rispetto a questi, il Fire HD 10 ha un processore ad otto core rinnovato, necessario per muovere in scioltezza i molti pixel del nuovo display e per supportare in modo adeguato le attività più sfibranti, il 50% di memoria RAM in più, un nuovo design, e una batteria che nonostante lo schermo più evoluto riesce a garantire fino a 12 ore di autonomia come il modello da 8 pollici.

Amazon Fire HD 10 caratteristiche tecniche

Sul piano tecnico il nuovo tablet Fire HD 10 di Amazon non delude le aspettative, specie se si tiene in considerazione un prezzo di listino che, al netto di sconti e offerte che certamente arriveranno nelle settimane e nei mesi a venire, è già tra i più bassi del mercato.

Amazon Fire HD 10 fa affidamento su un processore octa core da 2 GHz di frequenza massima e su 3 GB di memoria RAM uniti a 32 o 64 GB di memoria interna. L’aspetto più interessante – e più che mai raro di questi tempi – è la possibilità di accrescere lo spazio di archiviazione scelto in fase di acquisto. È presente infatti il supporto alle schede microSD fino ad 1 TB: non sarà dunque un problema stipare in memoria ogni tipo di contenuto che può tornare utile in mobilità, dai film ai PDF più ingombranti.

Poi c’è il nuovo display, uno schermo più luminoso che in passato – promette Amazon – dalla diagonale di 10,1 pollici ed in risoluzione Full HD, un bel passo avanti rispetto al “semplice" HD offerto dall’attuale Amazon Fire 8 HD che non supera i 1.280 x 800 pixel e la densità di 189 pixel per pollice. Il nuovo Amazon Fire 10 HD farà quindi decisamente meglio in termini di fruibilità in ogni condizione, dalla visione dei contenuti multimediali alla lettura di PDF o libri.

In tema di svago, studio o lavoro in mobilità assume un’importanza focale l’autonomia garantita dalla batteria: Amazon non ha comunicato la capacità di quella inclusa su Fire HD 10, ma assicura che sarà adeguata tenere operativo il nuovo tablet fino a 12 ore di utilizzo, quindi ben oltre la giornata lavorativa con un utilizzo non troppo intenso.

Amazon Fire HD 10 com’è fatto

Per il design i progettisti di Amazon hanno puntato su leggerezza e sottigliezza, in modo da rendere il meno impegnativo possibile un prodotto che giocoforza, con una diagonale del display così estesa, costringerà a qualche compromesso.

Non ancora disponibili le misure ed il verdetto della bilancia, ma è lecito attendersi su Fire 10 HD un leggero incremento rispetto ai 202 x 137 x 9,7 mm e 355 grammi dell’attuale Fire 8 HD.

Quattro le colorazioni per Amazon Fire HD 10 previste al lancio: nero, lavanda, verde oliva e denim.

Amazon Fire 10 HD quanto costa e quando arriva

Il listino di Amazon Fire 10 HD parte dai 149,99 euro richiesti per la configurazione con 32 GB di spazio di archiviazione, mentre quella da 64 GB costa 189,99 euro. Non è da escludere – anzi è piuttosto probabile – che nelle prossime settimane i due Fire HD attualmente in commercio saranno oggetto di promozioni.

Le prime spedizioni alla volta dei clienti partiranno a fine maggio 2021, e nel momento in cui scriviamo Amazon Fire 10 HD è già disponibile in pre-ordine sul sito di Amazon.

Nuovo Amazon Fite HD 10 – Tablet da 10 pollici