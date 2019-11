Come entrare in un’altra mail: scopri tutte le istruzioni

C’è quella da lavoro. Quella personale. Quella per lo spam e i messaggi promozionali. C’è poi quella “scherzosa”. O, ancora, quella temporanea creata chissà per quale motivo. Insomma, per farla breve, il numero di caselle di posta elettronica che ognuno di noi ha cresce ogni anno di più.

Una proliferazione che può avere i suoi vantaggi ma che, indubbiamente, ha un grande svantaggio: quello di costringerci ad aprire tante finestre del browser quante sono le caselle da controllare. Con ripercussioni sulle prestazioni del PC e non solo: tra tante finestre da controllare è possibile che qualche messaggio, magari importante, sfugga. La soluzione, però, c’è ed è anche piuttosto intuitiva: sincronizzare due o più indirizzi di posta elettronica nello stesso web client email e ricevere la posta da un altro account nella stessa finestra.

Di seguito puoi trovare una guida che ti aiuterà ad accedere a tutte le tue caselle email grazie al servizio di posta Libero Mail, che tra le tante funzionalità ti permette anche di poter visualizzare la posta di altri account da una sola interfaccia.

Come funziona Libero Mail multiaccount

Libero Mail non è “soltanto” la posta elettronica di Libero. La piattaforma di Italiaonline, infatti, è in tutto e per tutto un client email accessibile da browser e utilizzabile per leggere la posta elettronica di qualunque altro provider. Ciò vuol dire che da un’unica interfaccia – quella per te familiare di Libero Mail – potrai scaricare e leggere le mail di un’altra casella di posta gestita da provider come Virgilio, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook, Hotmail e così via. Si tratta di un’operazione piuttosto semplice, che non richiederà alcuna conoscenza informatica: ti basterà inserire nome utente e password e al resto penseranno i sistemi di Libero.

Ma se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, nessun problema: basterà inserire alcuni parametri in un form di facile lettura per poter entrare in un’altra email da Libero Mail. Nei paragrafi che seguono, comunque, spiegheremo quali sono i parametri e dove cercarli, così che non avrai problemi di sorta per completare con successo l’operazione.

Come aggiungere un’altra email a Libero Mail: la procedura automatica

Prima di tutto, effettua il login nella tua casella di posta Libero Mail e attendi il caricamento dell’interfaccia. Completata questa prima fase, clicca sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e, nel menu che compare, scegli la voce Impostazioni.

Nella colonna di sinistra clicca sulla voce Account e attendi qualche istante: completato il caricamento dell’interfaccia, clicca sul pulsante azzurro “+ Aggiungi account”.

Dopo qualche istante, comparirà al centro della schermata un piccolo riquadro con quattro “pulsanti” al suo interno. I primi tre sono dedicati a Libero Mail, Virgilio Mail e Gmail, mentre il quarto ha l’etichetta “Altro” e può essere utilizzato per i provider che non sono citati in precedenza. Se devi entrare in un’altra email gestita da Libero, Virgilio e Gmail clicca sulla loro icona; in caso contrario clicca su “Altro”. Non dovrai far altro che inserire il nome utente e la password della casella da aggiungere a Libero Mail e attendere che la procedura automatica venga completata.

Se la procedura è andata a buon fine, visualizzerai un messaggio di conferma. Per accedere alla casella appena sincronizzata su Libero Mail ti basterà tornare alla schermata principale e scorrere la colonna di sinistra verso il basso: nella parte terminale troverai la sezione dedicata alla nuova casella di posta.

Come entrare in un’altra email da Libero Mail: la procedura manuale

Cosa fare nel caso in cui la configurazione non vada a buon fine? Nessun problema: Libero Mail consente di effettuare una configurazione manuale, inserendo i parametri della casella di posta da aggiungere al web client all’interno di un form piuttosto intuitivo. Tutto quello che dovrai fare sarà cliccare sul pulsante “Manuale” e seguire i passaggi successivi.

Nella parte alta del form dovrai aggiungere le credenziali della casella di posta secondaria da sincronizzare su Libero Mail e i parametri del server di posta in entrata. I dati ti verranno forniti direttamente dal provider di posta: solitamente si sono nelle pagine di aiuto, ma nel caso non dovessi trovarli ti basterà una semplice ricerca online.

Nella parte bassa del form, invece, dovrai aggiungere i dati del server di posta in uscita. Come detto precedentemente, si tratta di informazioni che puoi reperire nelle pagine di aiuto del provider di posta o con una ricerca sul web.

Come funziona la “Posta unificata” di Libero Mail

Una volta che il processo di sincronizzazione è completato, potrai anche usufruire della funzionalità di “Posta unificata” che ti consentirà di visualizzare tutti i messaggi ricevuti dalle caselle di posta in un’unica schermata. Per attivare la visualizzazione ti basterà entrare nelle Impostazioni della casella, cliccare su Account e aggiungere il segno di spunta alla voce “Usa la posta unificata per questo account”.

Attivata la nuova modalità di visualizzazione, sarà possibile consultare tutti i messaggi in un’unica schermata, senza bisogno di passare da una casella all’altra. Un’etichetta presente alla destra dell’oggetto dell’email ti aiuterà a capire se è stata spedita all’account principale o agli account secondari.

Perché scegliere Libero Mail

Questa è solo una delle tante funzionalità che Libero Mail ti mette a disposizione e che ti permetteranno di vivere una migliore esperienza d’uso della posta elettronica.

Il servizio e-mail di Italiaonline, ad esempio, offre:

JumboMail , per inviare allegati fino a 2 gigabyte di grandezza;

, per inviare allegati fino a 2 gigabyte di grandezza; un calendario personalizzato nel quale inserire tutti gli appuntamenti quotidiani;

nel quale inserire tutti gli appuntamenti quotidiani; Libero Drive per avere 2 gigabyte di spazio sul cloud

per avere 2 gigabyte di spazio sul cloud la partecipazione al programma Libero Cashback.

Il tutto in maniera assolutamente gratuita.