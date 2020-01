Come fare Best Nine 2019 di Instagram

1 Gennaio 2020 - Ormai è diventata una consuetudine di fine anno, per gli utenti Instagram. Come accade, ad esempio, anche su Spotify, con l’arrivo degli ultimi giorni dell’anno, sul social network per immagini è possibile scoprire quali sono i post che hanno ricevuto più like nel corso dei 12 mesi precedenti. Una vera e propria graduatoria, che viene poi trasformata in un collage fotografico da pubblicare sul proprio profilo.

In questo modo anche i nostri follower potranno conoscere quali sono state le foto e i video più apprezzati dagli iscritti e che hanno raccolto il maggior numero di cuoricini. La funzione si chiama Best Nine Instagram, consente di vedere (e mostrare agli altri) le migliori nove foto dell’anno e, a dispetto di quanto si possa pensare, non viene messa a disposizione direttamente da Instagram. Per fare best nine Instagram, infatti, si dovranno utilizzare app e servizi di terze parti, ai quali fornire l’accesso al nostro profilo (e alle informazioni contenute in esso). Se avete timore che questi dati possano essere utilizzati per altri scopi, evitate di creare il vostro Best nine Instagram.

Come fare Best Nine su Instagram 2019

Per fare il collage con le foto Instagram che hanno ottenuto il maggior numero di like nel 2019 è necessario, come detto, utilizzare dei servizi di terze parti, sia sotto forma di piattaforma web sia sotto forma di app per Android o iPhone. Il sito internet più utilizzato per creare e postare il best nine di Instagram è, senza troppa fantasia, bestnine.net. Basterà inserire il proprio ID Instagram nel campo al centro dell’home page e attendere qualche manciata di secondi affinché il portale recuperi le immagini con il maggior numero di like e componga il collage fotografico. Il sito non richiede alcuna autorizzazione, ma può funzionare solo con account pubblici: se avete un account privato dovrete ricorrere ad altri servizi.

L’app Best Nine, sviluppata da ASN Group e disponibile gratis sia su Android sia su iPhone, richiede il login con le credenziali di Instagram e, dunque, può funzionare anche con gli account privati. In questo caso, dunque, valutate quali sono le autorizzazioni che l’app chiede, così da scoprire i dati a cui avrà accesso. Tra le varie opzioni, questa app consente di riordinare a proprio piacimento il collage delle foto Instagram e, volendo, aggiungere una colonna sonora di sottofondo.

Come fare Best Nine su Instagram a mano

C’è poi una seconda strada che è possibile percorrere, a patto di avere una buona dose di pazienza e non si siano pubblicate troppe foto nel corso dell’anno. Questa strada consente di proteggere i dati personali presenti all’interno, non dovendo utilizzare alcuna app o servizio di terze parti. Molto semplicemente, basterà scorrere il proprio profilo, individuare quali sono i post con più like e recuperare le foto dalla memoria del dispositivo. Ora non dovrete far altro che utilizzare l’app Layout di Instagram per creare il collage foto con la forma che più vi piace e caricarlo sul vostro profilo.