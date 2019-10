Come fare contenuti su Instagram: cosa dice il nuovo account ufficiale

2 Ottobre 2019 - Negli ultimi tempi, Instagram è interessata da importanti cambiamenti. Quello più recente è l’oscuramento dei like deciso dall’app la scorsa settimana. Questa piccola rivoluzione ha destato l’attenzione di molti utenti, soprattutto influencer, personaggi dello spettacolo e chi, in generale, guadagna grazie al social network.

Se da una parte l’azienda ha deciso di eliminare i Mi Piace dai post, dall’altra ha lanciato @creators, un nuovo tipo di profilo pensato appositamente per i creativi, che si aggiunge ai due già esistenti, ovvero quello personale e aziendale. Per il momento è disponibile per un numero ristretto di utenti, ma si prepara a diventare l’account prediletto da tutti coloro che utilizzano l’app per presentare progetti, idee e iniziative al mondo, influenzare le scelte di acquisto, iniziare nuove mode e creare una propria community o una fan base. Per avere maggiori informazioni sul nuovo tipo di account è possibile accedere al canale dedicato, che si chiama proprio @creators e offre diversi spunti per iniziare a creare i propri contenuti.

Nuovo account Creators su Instagram: le caratteristiche

Incoraggiare la produzione di contenuti originali e creativi, fornendo una serie di strumenti per avere successo: questo è l’obiettivo del Instagram Creators lanciato ufficialmente il 30 settembre. I primi esperimenti sono stati però avviati l’anno scorso, quando negli Stati Uniti alcuni utenti hanno avuto la possibilità di trasferire il proprio account da aziendale a creator.

Si tratta di una configurazione che consente di creativi di puntare davvero sull’efficacia dei propri contenuti, proprio come detto dal Product Manager di Instagram, Ashley Yuki in una intervista recente: “I creatori di contenuti sono importantissimi per la community, ed è nostro dovere essere certi che Instagram resti la piattaforma numero uno per chi vuole creare una propria Brand Identity o una fan base”.

Attualmente, @creators non è solo un nuovo tipo di profilo, ma anche un vero e proprio canale che offre consigli, trucchi, guide, casi studio utili per realizzare contenuti e creare una fan base. Offre anche diverse statistiche che spiegano come vengono fruite le Storie dagli utenti, oppure anche dei suggerimenti per creare dei mini-clip adatti al social network.

Instagram Creators: come si differenzia dagli altri account?

La prima differenza di un account Creators rispetto agli altri tipi è legata ai messaggi privati che si potranno dividere in due categorie: Generale e Principale. Da una parte ci saranno le comunicazioni in arrivo dagli amici, dall’altra quelle dei fan.

Un’altra differenza riguarda gli Insights, cioè le statistiche. Ci sarà un nuovo pannello chiamato Pubblico dove viene mostrata la crescita dell’account, nello specifico i defollower e i nuovi follower. L’utente potrà subito notare se la pubblicazione di un contenuto specifico avrà causato un picco di crescita oppure il contrario.

Per chi è disponibile l’account Creator?

Come accennato, questo tipo di profilo non può essere utilizzato da tutti per il momento. Per sapere se per te è disponibile accedi al tuo profilo e poi alle Impostazioni. Nell’elenco di funzioni, troverai anche la voce “Account” e da qui dovrai verificare se appare la scritta “Passa a un account creator”. Questa possibilità normalmente è disponibile per chi ha già un profilo aziendale.