Come fare i collage nelle Storie di Instagram

18 Dicembre 2019 - Tra le funzioni fondamentali di Instagram spiccano le Storie, contenuti che rimangono attivi per un massimo di 24 ore. Col tempo, si sono arricchite di funzionalità: è possibile inserire una vasta gamma di filtri, GIF, emoticon e tanto altro. Inoltre, si può aggiungere musica oppure creare dei sondaggi e così via. Fino a questo momento però non era possibile creare Storie con i collage di foto.

Chi voleva creare contenuti di questo tipo doveva per forza ricorrere ad app terze. Finalmente Instagram ha accontentato gli utenti introducendo per la prima volta l’opportunità di creare Storie contenenti più di un’immagine. La funzionalità è stata rilasciata in queste ore in tutto il mondo e basta aggiornare l’applicazione per averla. Utilizzarla è molto semplice, basta accedere a Instagram, creare una Storia e scegliere l’effetto Layout. Ecco come creare Storie Instagram usando più immagini in una.

Instagram: come fare le Storie coi collage

Chi ama creare Storie su Instagram, sia in modalità pubblica che privata, da oggi potrà affidarsi ad una nuova funzione: i collage. La novità permette di condividere composizioni grafiche contenenti più di una fotografia, scelta tra quelle presenti nello smartphone.

La funzione si chiama Layout e si aggiunge alle tante altre personalizzazioni disponibili. Per accedervi, basta toccare l’icona per creare la Storia e fare lo swipe per scorrere tutte le funzioni, fino ad arrivare a Layout. Una volta selezionata, Instagram permette di scegliere il tipo di griglia fotografia e tutte le immagini da aggiungere. È possibile incollare fino a sei immagini, senza mai uscire dall’applicazione. Insomma, la novità è destinata a conquistare soprattutto gli amanti della fotografia, a cui Instagram strizza l’occhio fin dalle sue origini. Infatti, basta pensare a tutte le opportunità offerte per ritoccare i propri scatti prima di condividerli, primi tra tutti i filtri personalizzati.

Collage nelle Storie di Instagram: che fine faranno le app terze?

Fino a questo momento, infatti per condividere un collage era necessario scaricare applicazioni terze. Con la nascita della funzione nativa, queste sono destinate a sparire, proprio come è successo a quelle che permettevano di inserire GIF quando ancora Instagram non aveva introdotto i famosi Sticker.

Quella dei collage è solo una delle tante novità che hanno interessato le Instagram Stories negli ultimi mesi. Tra le nuove funzionalità più in voga spiccano sicuramente i Sondaggi oppure le maschere virtuali o ancora i famosi boomerang. Non resta che attendere che la nuova funzione collage diventi un’abitudine d’uso e sperare che presto escano novità per rendere le Storie ancora più creative e coinvolgenti.