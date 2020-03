Come fare videochiamate di gruppo su Instagram

16 Marzo 2020 - Instagram è una delle piattaforme più usate al mondo. Il suo successo è dovuto anche alla capacità di evolversi e soddisfare i bisogni degli utenti. Al momento della sua nascita permetteva esclusivamente di pubblicare fotografie in formato quadrato, ma col tempo si è evoluta arricchendosi di funzionalità, tra queste ci sono le videochiamate di gruppo.

Sono sempre di più le persone che utilizzano l’applicazione per parlare con i propri contatti, e magari sfruttare la funzione per pubblicare una Storia condivisa, ovvero un contenuto temporaneo che include due persone, proprio come fosse una vera e propria videoconferenza. Instagram, con questa mossa è entrato ufficialmente nello stesso territorio di altre applicazioni simili come FaceTime, Skype o anche WhatsApp. La funzione delle call di gruppo è disponibile sia per Android che per iOS e ha già conquistato tanti utenti. Utilizzarla è molto semplice e immediato.

Videochiamare di gruppo su Instagram: caratteristiche

La funzione permette di chiamare qualsiasi persona a cui si può mandare un direct, per un massimo di 4 utenti contemporaneamente. Se paragonata ad altre applicazioni, lascia un po’ a desiderare. Infatti, con Facebook si possono fare videochiamate di gruppo anche con 50 persone, mentre con FaceTime si possono contattare 32 utenti.

Durante la chiamata è possibile continuare a navigare sull’app senza interruzioni, riducendo la finestra che mostra le altre persone. È possibile evitare di essere coinvolti, bloccando la funzione attraverso il microfono posizionato nella sezione della chat.

Videochiamate di gruppo su Instagram: come fare

La procedura per avviare una videochiamata di gruppo richiede pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, occorre accedere alla schermata principale dell’app e poi sull’icona dei Direct, posizionata in alto a destra. Per avviare una videochiamata su Instagram, basta fare tap sull’icona della cinepresa in alto a destra.

Si aprirà una finestra che includerà alcuni elementi: una sezione destinata a raccogliere tutti i contatti da aggiungere alla call e nella parte sottostante l’elenco dei follower. Basta selezionare quelli con cui si vuole avviare il contatto tramite il pallino posizionato accanto al loro nome. Dopo aver scelto le persone, basta selezionare la voce “Inizia” posizionata in alto a destra. A questo può si avvierà la videochiamata, durante la quale sarà possibile aggiungere persone cliccando sul tasto (+) posizionato sullo schermo, fino ad un massimo di 4 persone.