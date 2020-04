Come fare videochiamate di gruppo su WhatsApp con 8 partecipanti

Dopo l’arrivo sulla versione beta di Android e iOS, dopo l’annuncio ufficiale da parte di WhatsApp, ora la nuova funzione è finalmente disponibile per tutti: sull’applicazione di messaggistica è possibile fare videochiamate fino a otto partecipanti. Il “nuovo strumento” è disponibile sull’ultima versione dell’applicazione e per utilizzarlo è necessario aggiornare WhatsApp, altrimenti non sarà possibile utilizzarlo.

Le videochiamate di gruppo fino a otto partecipanti è solamente una delle ultime funzioni implementate da WhatsApp per affrontare l’emergenza Covid-19. L’applicazione ha conosciuto un vero e proprio boom di utilizzatori quotidiani, sopratutto per quanto riguarda le chiamate e videochiamate di gruppo. Finora, però, c’era solo un grande difetto: il limite di partecipanti (quattro). I tecnici sono riusciti in poco tempo ad ascoltare le richieste degli utenti e hanno aumentato il numero di partecipanti, sviluppando anche una nuova interfaccia grafica. Anche se può sembrare una cosa da poco, in realtà non è così: gli schermi degli smartphone hanno dimensioni limitate e riuscire a dare a ogni persona il giusto spazio non è semplice. WhatsApp, però, ha trovato una soluzione che accontenta tutti: ecco come fare videochiamate di gruppo con otto partecipanti.

WhatsApp, videochiamate di gruppo con otto partecipanti su Android e iOS

Il nuovo limite imposto da WhatsApp non porta a stravolgimenti sul modo in cui si avvia una videochiamata di gruppo. Il procedimento da seguire è sempre lo stesso.

Nel caso di chat di gruppo con molti partecipanti, si accede al gruppo e si preme sull’icona con la cornetta posizionata in alto. A questo punto appare un menu con l’elenco di tutti i partecipanti al gruppo e si può scegliere con chi effettuare la videochiamata. Il limite di otto partecipanti comprende anche colui che ha dato inizio alla telefonata. Le regole per invitare altre persone alla videochiamata, nel caso in cui siano meno di otto, restano sempre le stesse: tutti i partecipanti possono aggiungere altri utenti premendo sull’icona a forma di omino in alto a destra.

L’unico cambiamento rispetto a prima riguarda l’interfaccia dell’applicazione: per far posto a otto persone sullo schermo, lo si è diviso in otto rettangoli uguali. Lo spazio per ogni partecipante è un po’ ristretto, ma era l’unica soluzione disponibile.

Fonte foto: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Come scaricare l’ultima versione di WhatsApp per Android e iOS

L’obbligo tassativo per utilizzare la nuova funzione è aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile:

iOS 2.20.50

Android 2.20.141.

Se uno dei partecipanti alla videochiamata di gruppo non ha una di queste due versioni, non sarà possibile effettuarla con otto persone. Per scaricare WhatsApp iOS 2.20.50 o WhatsApp Android 2.20.141 bisogna entrare nell’App Store o nel Google Play Store e controllare nella sezione degli aggiornamenti se è disponibile l’update. Il rilascio sarà graduale e molto probabilmente bisognerà aspettare un paio di giorni affinché arrivi a tutti.