Mancano pochi giorni a Natale e quest’anno, molto più che in passato, tante famiglie passeranno questa festività divise e senza la possibilità di ricongiungersi fisicamente. La tecnologia, per fortuna, ci aiuta a sentirci un po’ più vicini e ci offre la possibilità di scambiarci gli auguri e di passare un po’ di tempo insieme con le videochiamate.

L’importante, però, è scegliere una piattaforma facile da usare per tutti, compresi i familiari un po’ più anziani. WhatsApp è probabilmente la migliore, visto che ormai sono moltissimi i nonni smart che la sanno usare. Le viedochiamate di gruppo di WhatsApp, quindi, quest’anno diventeranno uno dei metodi preferiti dagli italiani per scambiarsi gli auguri di Natale e di Capodanno, con un solo limite: possono ospitare al massimo 8 persone. C’è un metodo per aggirare questo limite, cioè usare una stanza Messenger condivisa su WhatsApp. Ecco come fare entrambi i tipi di videochiamata di famiglia.

Come farsi gli auguri in video su WhatsApp se non siamo più di 8

Partiamo dal caso più semplice: la famiglia non è composta da più di 8 persone. O, meglio, non più di 8 smartphone da collegare contemporaneamente. Ci sono tre modi per ottenere lo stesso risultato: partendo da una chat di gruppo, partendo dalla scheda Chiamate e partendo da una chat individuale.

La cosa più semplice è creare il classicissimo gruppo “FAMIGLIA” e, dal suo interno, toccare l’icona della videocamera. La videochiamata inizierà subito e tutti gli smartphone dei membri del gruppo squilleranno. Se il gruppo è composto da più di otto persone, però, sarà disponibile solo l’icona della telefonata di gruppo (una cornetta telefonica con il +).

In alternativa è possibile entrare nella scheda chiamate e fare tap sull’icona delle telefonate di gruppo (la stessa di prima: cornetta +). A questo punto dovremo fare tap su “Nuova chiamata di gruppo” e poi su tutti i contatti che vogliamo aggiungere (con il solito limite di 8). Infine, dobbiamo fare tap su “Videochiamata“.

Il terzo modo per farci gli auguri di Natale in video su WhatsApp è partire da una chat individuale con uno dei familiari. Qui dovremo fare tap su “Videochiamata” e, dopo che la videochiamata è iniziata, toccare “Aggiungi partecipante“. A questo punto non resta che ripetere l’operazione per ognuno dei familiari che vogliamo invitare alla videochiamata di auguri di Natale.

Come farsi gli auguri in video su WhatsApp se siamo più di 8

Se i familiari da chiamare sono più di 8 (di nuovo: 8 smartphone), allora dovremo usare un altro metodo: lanciare una Stanza Messenger dall’interno di WhatsApp. In questo caso la procedura è meno intuitiva, perché chi non ha installato Messenger sullo smartphone lo dovrà fare subito prima di entrare nella chiamata. Serve quindi un account Facebook.

Per questo motivo vi invitiamo a leggere la nostra guida su come utilizzare la funzione Stanza su WhatsApp, con spiegazioni passo passo. Il numero massimo di persone che possiamo videochiamare in questo modo è 50.