Come funziona il primo torneo di pesca di Fortnite Capitolo 2

22 Novembre 2019 - È iniziato il 22 novembre alle ore 14:00 il primo di una nuova serie di eventi lanciati da Epic Games all’interno della Battle Royale che durerà fino al prossimo 24 novembre. È il Torneo di Pesca di Fortnite Capitolo 2. E non poteva essere altrimenti. D’altronde, i nuovi territori che fanno da sfondo alle battaglie del Capitolo 2 di Fortnite sono dominati da una serie di corsi d’acqua completamente navigabili e, a differenza delle precedenti versioni, i giocatori possono utilizzare dei mezzi acquatici per spostarsi e combattere in acqua oltre alla possibilità di pescare non solo dei pesci, ma anche una serie di bottini ben celati in acqua.

Il Torneo di Pesca di Fortnite Capitolo 2

Il Torneo di Pesca Scatenata è disponibile per entrambe le modalità di gioco: Singolo o Coppie Squadre. Nulla di trascendentale, bisogna solo pescare il maggior numero possibile di pesci, sarà la stessa Epic Games a premiare i giocatori migliori o, se preferite, i più fortunati. Il Torneo di Pesca di Fortnite è diviso in diverse categorie e la competizione prevede un unico vincitore. Un solo campione per ogni singola categoria e per ogni singola regione-server. Non vi saranno così migliaia di vincitori in tutto il mondo, il che rende tutto più difficile e complicato con i giocatori che, oltre alla destrezza, dovranno appellarsi alla fortuna per vincere gli esclusivi e tanto desiderati oggetti da collezione.

Il Torneo di Pesca di Fortnite Capitolo 2: come partecipare

Partecipare al torneo è molto semplice, dopo aver scelto una delle sei categorie di gioco descritte nell’apposita sezione Premi e categorie”, basta afferrare una canna da pesca ed iniziare a pescare. Gli sviluppatori ricordano che il torneo è riservato solo alla pesca, i pesci raccolti con la fiocina non sono validi e non verranno computati al termine della sessione di gioco. Infine, i vincitori riceveranno una notifica direttamente dal sistema dei regali presente nel gioco insieme ad un messaggio spedito all’indirizzo e-mail associato all’account ID Epic. Di seguito le categorie del gioco del primo torneo di Fortnite Capitolo 2: “Miglior pescatore”, “Campione pesce piccolo”, “Campione flopper”, “Campione pesce succoso”, “Pesce rosso mitico” che comporta un premio immediato, ovvero il piccone “Pesce di fondale” e, infine, “Fatti prendere dalla pesca” che permettere di ricevere lo spray “Gioca per vincere” a tutti i giocatori che decideranno di partecipare al torneo.