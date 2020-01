Come funziona MadLipz, l'anti TikTok che ti fa doppiare film

9 Gennaio 2020 - Vuoi spedire un video ad un amico mentre doppi la scena del suo film preferito? Oppure condividerlo sul tuo profilo social o in una Storia Instagram? Esiste un’app che ti permette di doppiare film in modo facile e veloce. No, non parliamo di TikTok, ma della sua rivale: MadLipz.

L’applicazione consente di registrare e modificare degli audio che verranno poi caricati insieme alle immagini del film scelto. In pochi minuti, e attraverso un processo molto intuitivo, sarà davvero facile produrre contenuti divertenti, e interpretare i ruoli più disparati. L’archivio messo a disposizione da MadLipz è infatti molto ampio, e permette di scegliere tra un vasto elenco di pellicole di ogni genere, ma anche filmati diventati virali, come quelli che coinvolgono Papa Francesco, Donald Trump o Greta Thunberg. Oltre a questi, è possibile doppiare video su animali o cartoni animati, divertendosi a creare spiritose parodie o reinterpretazioni originali e creative.

App per doppiare film MadLipz: come funziona?

Se ami creare video divertenti con TikTok, ma sei curioso di provare altre applicazioni simili, MadLipz (disponibile gratis sul Google Play Store e App Store) ti farà divertire per ore. Con questo strumento potrai montare i tuoi doppiaggi in pochi minuti, creando e modificando i video fino a raggiungere il risultato che più ti piace.

Nata nel 2017, questa app è stata classificata fin da subito come l’anti-TikTok e oggi conta oltre un milione di download. MadLipz è diventato un social network che si presenta come un ibrido tra Instagram e TikTok. I doppiaggi si chiamano Lipz e sono molto diffusi anche in Italia, dove le persone si divertono a doppiare i video con la parlata locale. I doppiaggi in romanesco sono molto amati, ma spiccano anche il napoletano e il toscano. Proprio come gli altri social, anche qui è possibile aggiungere Like, hashtag e commenti ai singoli mini-clip. Inoltre, si può personalizzare il profilo, aggiungendo un’immagine e una descrizione.

L’app presenta anche una griglia chiamata Reel in cui personalizzare i cinque migliori Lipz scelti. Si tratta di uno strumento giovane, nonostante ciò ha già parecchie funzioni, per esempio si possono inviare messaggi privati agli utenti oppure avviare chat di gruppo.

È uno strumento molto promettente soprattutto per il mondo dei doppiatori, una categoria di professionisti e appassionati che grazie ai social network e al trend dei video sta vivendo un periodo d’oro.

Come utilizzare MadLipz

Dopo aver scaricato l’app, si può scegliere tra una lista di video predefinita e registrare la traccia audio interpretando i movimenti e le movenze che appaiono sullo schermo. Toccando il tasso REC inizia ufficialmente il doppiaggio. L’audio originale sarà quindi sostituito con quello doppiato.

Una volta terminato, il video si può scaricare sul telefono oppure condividere su Facebook o WhatsApp.