Come funziona Tuned, l'app di Facebook per il diario di coppia

Facebook negli ultimi mesi sta cercando di conquistare un target particolare, quello delle coppie. Dopo aver lanciato in alcuni Paesi del mondo la funzionalità per facilitare gli incontri online, ora progetta un’applicazione pensata soprattutto per chi vive una relazione a distanza.

La novità si chiama Tuned e nasce per incentivare le coppie a creare un piccolo ambiente privato digitale. Possono creare un album fotografico, scrivere note, esprimere stati d’animo ed è addirittura scambiarsi musica, grazie all’integrazione con Spotify. Le persone possono connettersi al profilo singolarmente e utilizzarlo per esprimere al meglio i loro sentimenti. La soluzione è davvero utile per tutti coloro che vivono lontani, problema particolarmente diffuso durante questo periodo di quarantena. In questo modo, anche se attualmente non possono condividere lo stesso spazio fisico, riescono comunque a ritagliarne uno virtuale.

Come funziona l’app di coppia Tuned

Tuned è l’app sviluppata da Facebook e disponibile solo per dispositivi iOS che nasce per avvicinare le coppie che vivono lontane. L’obiettivo viene perseguito attraverso tre funzioni principali. La prima funzione permette di condividere musica, ovvero scambiarsi canzoni da ascoltare. Ciò è possibile grazie all’integrazione con Spotify.

La seconda funzione consente invece di scambiarsi note vocali, messaggi di testo, appunti e card con adesivi da poter commentare anche con le classiche reaction di Facebook. La terza funzionalità è quella più intima, perché incentiva la condivisione di uno stato d’animo, aspetto fondamentale per comprendersi e coltivare la relazione anche a chilometri di distanza, esigenza che in questo periodo è viva più che mai a causa del Coronavirus.

In base a questa descrizione possiamo dire che Tuned sembra l’incontro tra un social network e un’app di messaggistica. Tutti i contenuti scambiati tra i due contatti sono riservati e vengono infatti catalogati all’interno di una bacheca, quindi per loro è possibile sfogliarli e riguardarli proprio come succede su Facebook.

Caratteristiche e dettagli di Tuned

L’app è stata sviluppata da un team interno della società chiamato New Product Experimentation. Si tratta di una squadra di lavoro impegnata appositamente in nuovi progetti innovativi e sperimentali. Questo gruppo ha già lanciato altri strumenti, per esempio la scorsa estate ha creato un’app pensata per la realizzazione di meme e un’altra simile a Pinterest. Tuttavia, nessuna di queste è stata promossa da Facebook, quindi presumibilmente anche Tuned verrà rilasciata in sordina.