Come funziona Vodafone casa e come acquistare online l'offerta Internet casa

Vodafone casa è la soluzione ideale per navigare con un’offerta Internet casa fibra o ADSL, a seconda del luogo in cui si abita. Tra i vantaggi inclusi ci sono un buono sconto da 100 euro per fare la spesa, un Wi-Fi di ultima generazione, la Vodafone TV e Amazon Prime Video.

Attivare l’offerta Internet casa di Vodafone direttamente dalla propria abitazione è davvero semplicissimo: sarà sufficiente effettuare prima di ogni altra cosa una verifica della copertura per conoscere quale sarà la velocità di navigazione direttamente online, su siti dedicati, come SOStariffe.it, o sul sito dell’operatore.

Come si attivano le promozioni Vodafone online? Ci sono due diverse possibilità proposte dall’operatore: scopriamo insieme come funzionano e quali sono i vantaggi delle offerte Internet casa di Vodafone.

Come attivare Vodafone casa online

L’offerta Internet casa di Vodafone si chiama Internet Unlimited, che è la promozione Internet casa in fibra FTTH, la quale può essere attivata anche nella versione FTTC, oppure in quella di tipo ADSL, chiamata Internet Unlimited ADSL.

Per farlo si dovrà:

• cliccare sul pulsante verde Parla con noi;

• cliccare sul pulsante arancione Dettagli.



Nel primo caso, sarà possibile cliccare l’opzione Acquista e inserire il proprio numero di telefono: si verrà quindi contattati da un consulente Vodafone che fornirà assistenza sull’attivazione della promozione scelta. Cliccando su Assistenza si aprirà invece la chat con Tobi, l’operatore virtuale di Vodafone. I consulenti con i quali si verrà messi in contatto tramite questa sezione non si occupano dell’assistenza sulle linee già attive o su quelle per le quali è già stata effettuata una richiesta di attivazione.

Nel secondo caso, comparirà una casella nella quale digitare il proprio indirizzo di residenza e il numero civico: si conoscerà dunque la velocità di navigazione e l’offerta che si potrà attivare. Per esempio, effettuando una simulazione in via Venezia n 1, a Palermo, si saprà in anticipo, quindi prima di procedere con la sottoscrizione vera e propria:

• di essere coperti dalla fibra misto rame FTTC MAKE;

• di poter navigare alla velocità massima di 100 Mb/s;

• di poter navigare alla velocità minima di 45 Mb/s;

• che la latenza sarà pari a 30 ms.

La fase di verifica della copertura è indispensabile se non si vogliono avere sorprese: le velocità massime commercializzate dai singoli operatori, infatti, non sempre corrispondono a quelle reali, le quali possono essere influenzate da un gran numero di fattori, non ultimo la presenza di ostacoli fisici.

A questo punto si potrà:

• cliccare su Ti chiamiamo gratis e farsi supportare durante il processo di attivazione;

• cliccare su Attiva subito.

Si dovranno inserire, in questo secondo caso, una serie di dati in modo tale da poter completare il proprio ordine online. Si tratterà di:

• nome, cognome e codice fiscale;

• un documento a scelta tra carta d’identità, passaporto o patente di guida;

• il numero di telefono;

• l’indirizzo di consegna;

• i dati per il pagamento.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche delle promozioni Vodafone disponibili al costo di 27,90 euro al mese tutto incluso per le attivazioni online fino al 24 luglio 2020.

Internet Unlimited

Internet Unlimited di Vodafone permette di navigare alla velocità della fibra FTTH, ovvero fino a:

• un massimo di 1 Giga in download;

• un massimo di 200 Mega in upload.

L’abbonamento ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi 4 anni: dal quinto anno in poi il costo della promozione sarà di 20,90 euro al mese, in quanto saranno state saldate tutte le spese relative al modem e all’attivazione, che sono incluse nel canone per i primi 48 mesi. Si tratta, nello specifico, di 6 euro al mese per il servizio Vodafone Ready, che include la Vodafone Station e l’assistenza dedicata, e di 1 euro al mese per il contributo di attivazione.

Questa offerta Vodafone casa include:

• la connessione Internet illimitata sulla GigaNetwork Fibra;

• un buono sconto da 100 euro, disponibile solo se si attiva la promozione online;

• Vodafone Ready;

• il modem con Wi-Fi Optimizer;

• una SIM dati con 30 Giga al mese con la quale connettersi da tablet e chiavette;

• le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il costo di attivazione;

• la Vodafone TV, disponibile con la copertura in fibra: è gratuita soltanto per le attivazione online, altrimenti ha un costo di 2 euro per 48 mesi;

• 6 mesi gratuiti di Amazon Prime Video, il programma che è di solito riservato a tutti i sottoscrittori di Amazon Prime.

Sul sito dell’operatore è disponibile un elenco di tutti i comuni coperti dalla fibra FTTH, suddivisi per Regione. L’offerta Vodafone casa potrà essere attivata, nei luoghi non raggiunti dalla fibra FTTH, con una promozione in fibra FTTC, la fibra misto rame, la quale permette di navigare:

• alla velocità massima di 200 Mega in download;

• alla velocità massima di 20 Mega in upload.

Internet Unlimited ADSL

La promozione Internet casa di tipo ADSL di Vodafone è disponibile per i clienti che non sono ancora raggiunti dalla fibra ottica. Permette di navigare:

• alla velocità massima di 20 Mega in download;

• alla velocità massima di 1 Mega in upload.

Il piano ha un costo di 27,90 euro al mese e comprende:

• la connessione Internet illimitata sulla GigaNetwork Fibra;

• un buono sconto da 100 euro, disponibile solo se si attiva la promozione online;

• Vodafone Ready;

• il modem con Wi-Fi Optimizer;

• una SIM dati con 30 Giga al mese con la quale connettersi da tablet e chiavette;

• le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il costo di attivazione.

L’unica opzione mancante è quella relativa alla Vodafone TV e ad Amazon Prime: con una connessione ADSL è comunque possibile guadare contenuti in streaming con gli abbonamenti attivati su una qualsiasi altra piattaforma.

Acquistare una delle promozioni di Vodafone casa direttamente online è molto vantaggioso e permette inoltre di avere accesso ai seguenti servizi:

• il monitoraggio dell’ordine, grazie a un sistema di tracking che permette di conoscere lo stato di attivazione della propria offerta e di disporre di un numero dedicato da chiamare per tutti i dubbi del caso;

• la spedizione inclusa: modem e Vodafone TV (dove prevista) saranno consegnati presso il proprio domicilio senza costi aggiuntivi;

• l’assistenza multicanale: il team di Vodafone è pronto a rispondere alle necessità e alle richieste dei suoi clienti tramite chiamata, ma anche in forma scritta attraverso l’assistenza disponibile su WhatsApp, sull’app MyVodafone e tramite l’area Fai Da Te presente sul sito ufficiale dell’operatore.