Come giocare a Snake su Google Maps

1 Aprile 2019 - Come è ormai tradizione da diversi anni Google onora la data del primo aprile con un divertente “pesce” nascosto (ma neanche tanto a dire il vero) in una delle sue app: oggi, e per tutta la settimana, è possibile giocare a Snake su Google Maps. Ricordate il famoso gioco del serpente che vi ha tenuti attaccati al telefono tra fine anni 90 e inizio 2000? Proprio quel gioco, ma con qualche piccola modifica.

La prima volta che avete giocato a Snake su un telefono molto probabilmente il telefono in questione era un Nokia, non era ancora “smart” e aveva uno schermo piccolissimo e monocromatico. Ma l’idea era giusta e Snake è stato giocato milioni e milioni di volte in quegli anni in cui i social network ancora non esistevano. Men che meno si potevano scaricare i giochi dal Play Store di Google (non c’era neanche Android). Non era raro, all’epoca, vedere diverse persone in una sala d’attesa che giocavano a Snake per ingannare il tempo e ciò lascia pensare che tra i tanti “April Fools” che Google ci ha regalato negli ultimi anni questo possa essere uno dei più graditi.

Snake su Google Maps

Chi apre Google Maps trova, in alto a sinistra, l’icona classica del menu principale dell’app modificata con una che richiama al mitico gioco del serpente. Cliccando sul menu è possibile scegliere “Gioca a Snake“: non si deve scaricare nulla, lo ha già fatto Google Maps in background con l’ultimo aggiornamento. Al posto del classico serpente c’è un treno e lo scopo del gioco è quello di caricare a bordo quanti più passeggeri possibile. Come nel gioco originale, il treno diventa sempre più lungo e per noi sarà sempre più difficile evitare di uscire dai bordi della mappa e sbattere contro il nostro stesso convoglio.

E’ possibile giocare a Snake su Google Maps usando le mappe stradali di Il Cairo, San Paolo, Londra, Sydney, San Francisco, Tokyo o del mondo intero. Durante l’esplorazione della mappa con il nostro serpentone incontreremo luoghi storici e punti di interesse delle varie città (ad esempio la Sfinge di Gaza) e se li prenderemo otterremo punti bonus. Per manovrare il treno dovremo usare lo schermo touch, cosa non semplicissima da fare su smartphone, ma per fortuna anche possibile giocare a Snake su Google Maps da computer desktop e portatile. Basta aprire il browser e andare all’indirizzo snake.googlemaps.com e usare la tastiera per impartire i comandi con maggiore precisione.