Come giocare gratis a Football Manager 2020

19 Marzo 2020 - Dal 18 al 25 marzo è possibile giocare gratis a Sega Football Manager 2020, il famosissimo gioco di calcio manageriale è stato infatti reso disponibile a tutti, ma solo per una settimana, su Steam. Dopo il 25 marzo, infatti, chi vorrà continuare a giocare dovrà comprarlo.

Il regalo di Sega e Steam è collegato al periodo di quarantena causato dall’emergenza coronavirus. Sul sito ufficiale di Football Manager, infatti, si legge che “Visto che in questo periodo forse hai più tempo a disposizione, abbiamo trovato un modo per riempirti le ore libere disponibili. Football Manager 2020 è ora gratuito su Steam per una settimana“. Più che un regalo di solidarietà digitale, quindi, sembrerebbe una gran mossa di marketing, ma è sempre meglio di niente e chi vuole passare del tempo con questo gioco può adesso farlo senza spender nulla. Almeno per questa settimana, poi si vedrà.

Football Manager 2020 gratis: come funziona

È possibile giocare gratis a Sega Football Manager 2020 solo da computer Windows o Mac, tramite la piattaforma Steam. È quindi essenziale creare un account su www.steampowered.com (a meno che non ne abbiamo già uno), e poi fare click su “Installa Steam” e seguire le istruzioni a video. A questo punto bisogna andare alla pagina di Football Manager 2020 su Steam e premere il pulsante di download. Il gioco verrà elencato nella nostra libreria e sarà completamente giocabile gratis fino alla fine della settimana. Dopo, se vorremo continuare a giocare, dovremo acquistarlo e, in questo caso, tutti i progressi già ottenuti verranno mantenuti.

Come giocare a Football Manager 2020

Poiché molte persone che non conoscono come funziona Football Manager sul sito ufficiale del gioco è stato anche pubblicato il post “Sette modi per sfruttare al massimo la tua settimana gratuita su Football Manager 2020“. È una sorta di “how-to” per iniziare a giocare senza perdere troppo tempo, che può rivelarsi molto utile per i principianti visto che il gioco, specialmente nella versione 2020, è molto corposo e complesso. Solitamente, infatti, una settimana è il tempo minimo necessario per capire i meccanismi fondamentali del gioco per chi non ha mai giocato a Football Manager.