Come guardare Netflix USA: trucchi e consigli per il vostro streaming

Netflix è entrato nelle nostre vite ormai da qualche anno e difficilmente ormai riusciamo a fare a meno delle sue serie TV e documentari. Non dimentichiamo poi il passo avanti fatto dalla compagnia americana nel mondo di Hollywood, iniziando a produrre i propri film, basti pensare a The Irishman di Scorsese o Marriage Story, entrambi candidati all’Oscar, con i quali ha raggiunto un discreto successo. E nonostante i competitors si facciano sempre più accaniti, soprattutto dopo l’entrata in scena di Disney+, Netflix rimane ancora la piattaforma di streaming più conosciuta e più amata. E nonostante le perdite costanti per continuare a produrre film, rimane una delle società più apprezzate e di valore sul mercato dello streaming on demand.

Il successo di Netflix

Di certo Netflix ha cambiato il nostro modo di guardare alle serie TV, con il suo binge watching, le anteprime e il marketing accattivante. Arrivato in Italia nel 2015, il servizio di streaming ha subito conquistato il cuore degli italiani e con 1.5 milioni di abbonati nel 2019, Netflix ha decisamente raggiunto i suoi obiettivi. E mentre i suoi fan aspettano con ansia l’uscita di nuove stagioni delle loro serie Tv preferite, c’è un problema che non è mai stato risolto: la differenza tra il catalogo US e quello nel resto del mondo.

Per quanti strumenti si possono utilizzare per migliorare l’esperienza di visione dei contenuti in streaming, per accedere al praticamente infinito catalogo USA di Netflix c’è bisogno di un trucco che non molti conoscono: utilizzare una virtual private network. Per chi non ha mai sentito parlare di questo strumento, si può spiegare in poche parole: una VPN riesce a nascondere il nostro indirizzo IP – ovvero ciò che definisce anche la nostra posizione geografica – permettendoci di connettere il nostro dispositivo ad un server diverso da quello del nostro provider del servizio internet, dunque fuori dall’Italia. Oltre ad essere una connessione criptata, la VPN ci torna utile se vogliamo accedere al catalogo estero del servizio di streaming. Scegliendo una tra le migliori VPN per Netflix infatti, ci connetteremo ad un server non italiano ma da un server USA, ed aprendo Netflix sul nostro dispositivo connesso, vedremo per la prima volta nella schermata iniziale tutti i programmi disponibili in America.

VPN gratuite e VPN a pagamento

Esistono naturalmente delle VPN gratuite, che funzionano come un servizio proxy, le quali però non sono sempre affidabili e possono causare interruzioni alla connessione, con la conseguente perdita di traffico verso il server USA, ed inoltre è più probabile che la connessione venga bloccata da Netflix stesso. Per questo suggeriamo di utilizzare una VPN in abbonamento che garantisca alcuni requisiti di base:

Scelta del server

Test DNS e di velocità

Supporto tecnico

Compatibilità con tutti i dispositivi (Window, Android, Apple, Smart TV…)

Politica di NoLog

Crittografia

Sul mercato potrete trovare moltissimi di questi servizi e dovrete assicurarvi che siano state testate e siano funzionanti per il servizio di streaming richiesto.

Perché usare una VPN per lo streaming

Oltre ad essere utile per la protezione dei propri dati durante la navigazione online (le VPN infatti vengono utilizzate per criptare la navigazione ed aggirare censure). I servizi VPN sono utili soprattutto quando si viaggia, per poter utilizzare la rete come quando si è nel proprio paese e/o navigare in totale sicurezza quando connessi ad una rete pubblica. Come dice lo stesso Harold Li di ExpressVPN: ‘le VPN sono ormai considerate uno strumento indispensabile per la protezione digitale’.

Ma le VPN sono usate anche per l’intrattenimento proprio grazie alla possibilità di aggirare la geolocalizzazione. Immaginate se vi trovate all’estero proprio quando gioca la nazionale: non potrete accedere a Sky Go o RaiPlay, ma connettendovi ad una VPN e ad un server italiano potrete ‘fingere di essere’ di nuovo in Italia. Allo stesso modo, quando siete in Italia, potete trasferivi virtualmente in un altro paese e accedere alla programmazione straniera.

Come usare la VPN per Netflix

Una volta verificato che la connessione VPN scelta garantisca il funzionamento con la piattaforma di streaming, attivate il vostro abbonamento e/o scaricate l’app del servizio acquistato:

Aprite le posizioni server

Connettetevi ad un server USA

Aprite il sito o l’app Netflix ed inserite le vostre credenziali solo dopo esservi connessi

Accedete al catalogo USA

Naturalmente potete usare lo stesso meccanismo per accedere al catalogo Netflix inglese se vi connettete ad un server nel Regno Unito, o al catalogo latinoamericano se vi connettete ad un server in Argentina e così via.

Oltre a poter accedere al catalogo Netflix USA, con una VPN vi garantirete anche una qualità di streaming migliore. Solitamente un nuovo strato sulla connessione può rallentare la velocità di internet, ma con le VPN, almeno quelle verificate e a pagamento, ciò non succede perché oltre a bloccare le perdite di dati, concentrando tutta la potenza di connessione in un unico flusso, vengono effettuati anche controlli e test di velocità e latenza della connessione, garantendovi il massimo e soprattutto consigliandovi la posizione server ideale per i vostri scopi. Sul sito stesso di Netflix troverete una guida per confrontare velocità e qualità della riproduzione video:

Velocità Qualità

500 kbps Qualità minima

1.500 kbps Qualità normale (meno di 480p)

3.000 kbps Qualità SD (480p o migliore)

5.000 kbps Qualità HD (720p o migliore)

25.000 kbps Qualità Ultra HD (1080p o migliore)

Dunque quando scegliete un server USA verificate anche la velocità attraverso lo strumento speed test disponibile con le VPN per capire quale server vi darà la qualità di streaming migliore.

Infine, combinando la potenza di una VPN agli altri trucchi disponibili per migliorare per Netflix, la visione in streaming dei contenuti sulla piattaforma vi risulterà ancora più facile e divertente.