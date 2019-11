Come nascondere le notifiche sull'app di Facebook

12 Novembre 2019 - Facebook tira il freno sulle notifiche: quello che per anni è stato uno degli strumenti più efficaci per portare in continuazione gli utenti ad usare l’app per smartphone, infatti, ora è considerato una delle cause del calo del nostro “benessere digitale“. Sarà quindi possibile nascondere alcune delle notifiche dall’app.

Al momento la funzionalità è in arrivo sull’app per iOS, ma è solo questione di tempo e arriverà anche su Android (è invece già arrivata a chi ha aderito al programma Facebook per Android Beta). Tutto parte dalla “Shortcut Bar“, la barra dei collegamenti ai gruppi, agli eventi e al marketplace da poco ridisegnata da Facebook. Tra le impostazioni della barra troveremo presto anche quella per nascondere alcune sezioni e personalizzare la stessa barra al fine di renderla più aderente ai nostri gusti. Tra le cose che potremo personalizzare c’è anche quella relativa alle notifiche, alcune delle quali non verranno più inviate allo smartphone.

Come funzionano le nuove notifiche di Facebook

Con l’app di Facebook aggiornata e con la nuova gestione delle notifiche, basta tenere premuto su una delle icone della barra dei collegamenti per fare apparire il menu contestuale. Tra le opzioni disponibili c’è quella per rimuovere del tutto l’icona dalla barra, e quella per nascondere i cerchietti rossi con il numero delle notifiche. Non è invece ancora possibile rimuovere l’icona della Home né quella delle notifiche (la campanella). C’è anche un altro procedimento, sulla nuova app di Facebook per iOS, per ottenere lo stesso risultato: basta aprire il menu con le tre lineette e poi scegliere Impostazioni & Privacy > Impostazioni > Scorciatoie.

Facebook diventa meno invasivo?

È chiaro che Facebook, da qualche tempo, sta cercando di diventare più essenziale e meno invasivo per la vita quotidiana dei suoi utenti. Numerosi studi dimostrano che un eccesso di notifiche, e una conseguente interfaccia poco lineare in cui non si riesce a individuare le notifiche realmente importanti, sono tra i motivi principali per i quali gli utenti decidono di disinstallare una app.

Non saranno certo le notifiche a causare l’addio di massa a Facebook, ma certamente potrebbero portare gli utenti del social (che hanno una età media sempre più alta) a passare sempre meno tempo su Facebook. Aprire l’app e trovare meno notifiche, quindi, aumenterà il “benessere digitale” degli utenti ma anche il benessere economico di Facebook Inc.