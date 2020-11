Come ottenere il buono sconto di 15 € sull'app di Amazon

Amazon lancia una nuova iniziativa per i suoi clienti e offre un buono sconto da 15 euro sull’app dedicata dell’e-commerce. Per poter ottenere il buono, bisognerà registrarsi ed effettuare il primo accesso all’app di Amazon tra il 4 novembre 2020 e il 15 gennaio 2021.

L’offerta quindi è valida solo nel caso del primo log-in effettuato sull’app di Amazon nel periodo della promozione. Chi è già cliente, ma e ha già effettuato in passato l’accesso, non potrà usufruirne. I clienti che hanno creato un account entro il 30 settembre e sono stati selezionati riceveranno una mail o una notifica da Amazon.it che li invita a eseguire il primo accesso. Il buono sconto Amazon è disponibile solo per chi usa l’app per smartphone Android o iPhone, mentre non ne hanno diritto coloro che accedono da tablet Android, iPad e dispositivi Windows, sia smartphone che tablet.

Come ottenere il buono sconto Amazon sull’app

Amazon lancia una nuova offerta per i clienti che hanno creato un account entro il 30 settembre 2020 e non hanno mai eseguito l’accesso all’app dedicata. Chi effettua il primo accesso all’app Amazon tra la mezzanotte del 4 novembre 2020 ed entro il 15 gennaio 2021 riceverà un buono sconto di 15 euro da spendere nell’e-commerce di Jeff Bezos.

Se l’utente è eleggibile per la promozione, eseguendo il suo primo log-in all’app apparirà un banner nella schermata home su cui cliccare che lo reindirizzerà alla pagina Amazon della promozione in corso. Se il banner non viene subito visualizzato, sarà necessario scorrere l’app fino a quando non si trova e poi cliccarci su.

Nel caso in cui l’utente abbia eseguito già il primo accesso all’app prima del 4 novembre 2020, oppure abbia creato un account oltre il 30 settembre 2020, apparirà la scritta “Ci dispiace, non hai diritto a ricevere l’offerta”.

Come usare il buono sconto Amazon dell’app

Dopo aver cliccato sul banner apposito in app, il buono sconto Amazon di 15 euro sarà applicato automaticamente all’account dell’utente, ma non sarà visualizzabile e lo sconto sarà detratto direttamente dal saldo finale del primo ordine idoneo.

Per poter utilizzare il buono è necessario effettuare un ordine di almeno 30 euro entro il 31 gennaio 2021 tramite l’app Amazon per prodotti che siano “Venduti e spediti da Amazon”. Lo sconto non si applica su libri, prodotti digitali come ebook, Alexa, dispositivi Amazon Echo, Fire Stick TV e MP3, né per alcolici, Buoni Regalo, ereader Kindle e tablet Fire. Inoltre, sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace Amazon e i Warehouse Deals Amazon.

Il buono è utilizzabile una sola volta e per un solo account e non è cumulabile con altre promozioni in corso, né può essere trasferito ad altri utenti. Inoltre, per poterlo utilizzare è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, nel caso che sia stata attivata in precedenza. In caso di restituzione o cancellazione dell’ordine pagato con il buono, il valore dei 15 euro non verrà rimborsato e non potrà essere riutilizzato. e in qualsiasi momento.